Епископы из Китая хотят видеть Папу Франциска в своей стране

Как известно в нынешней Ассамблее Синода епископов впервые за всю историю участвуют иерархи из континентального Китая, что стало возможным благодаря соглашению между Ватиканом и КНР, по результатам которого все епископы Поднебесной в настоящее время пребывают в общении с Папой. На Синод в Рим приехали епископ-коадьютор Яньаня Джон Батист Ян Сяотин и епископ Чэндэ Джозеф Го Иньчай.

Епископ Го дал интервью газете Avvenire (орган Конференции епископов Италии), в котором признался, что участие в заседаниях Синода стало для него настоящей благодатью. «Здесь я ощутил, что Церковь — это в действительности Большая Семья, что у нас одно Крещение, одна вера. И хотя наши культуры и языки разнятся, мы составляем одно целое и, тем самым, составляем одну Церковь. единый в многообразии.

Китайским епископам предоставилась возможность лично побеседовать со Святейшим Отцом. «Он сказал, что любит нас, любит нашу страну и постоянно много молится за христиан в Китае. Мы же заверили его в молитвах за него Китайской Церкви», — сообщил иерарх из Китая, добавив: «Мы в эти дни пригласили Папу Франциска приехать в Китай. Мы ждем его. Но время визита ведомо лишь Господу. Мы же молимся об этом, молимся по Розарию, чтобы этот момент настал как можно скорее. Чтобы невозможное стало возможным, так, как само наше присутствие здесь».

По материалам Vatican News