Епископы-делегаты из Координационного комитета Святой Земли посетили Сектор Газа (ФОТО)

Как уже сообщалось, в субботу 13 января в Иерусалиме началась ежегодная встреча Координационного комитета Святой Земли (Holy Land Coordination), в который входят епископы из Европы, Северной Америки и Южной Африки. Комитет был создан в 90-х годах XX века по инициативе Святейшего Престола с целью поддержки христианской общины на Святой Земле. На нынешней встрече присутствовали 15 епископов-делегатов, в том числе делегация Совета европейских епископских конференций (CCEE).

В воскресенье, 14 января Международная группа епископов посетила небольшую поместную христианскую общину в Секторе Газа. Гости вместе отслужили Св. Мессу в католическом приходе. «Мы пришли не только с пожеланиями мира, но потому что мы верим, что мир возможен», сказал на богослужении архиепископ Стивен Брайслин (Кейптаун, ЮАР) в своей проповеди. Визит состоялся как «знак солидарности со всеми страждущими на Святой Земле, что так важна для трех монотеистических религий».

О ситуации в Секторе Газа подробно рассказали молодые христиане в последующем разговоре. Высокая безработица и отсутствие перспектив вынуждают к эмиграции, сказал Рами Тарази, член христианского молодежного комитета. Каждый покидающий Газу молодой христианин — это упущенная возможность создать семью. Было отмечено, что без христианской молодежи христианское настоящее в Газе не имеет будущего.

«Необходимо поддерживать молодых христиан, — призвал викарный епископ Майнца Удо Бенц, который также отметил необходимость серьезного подхода к положению христиан на Ближнем Востоке. — Солидарность должна состоять из актов конкретной поддержки на местах, в молитве друг за друга, и солидарности через посещения епископов. Важным фактором для построения будущего, особенно для молодых христиан, является образование. Ближний Восток содержит истоки христианства и мирное будущее в регионе без христиан немыслимо».

Напомним, что в этом году темой работ Координационного комитета Святой Земли является, в частности, мир молодёжи со всеми его ожиданиями, трудностями и надеждами в условиях политической напряжённости на Ближнем Востоке.

Работа епископов-делегатов продлится по 18 января. Участники нынешней встречи также посетят некоторые школы в Бейт-Джале и Бейт-Сахуре и встретятся с университетскими студентами, которые исповедуют христианство, иудаизм и ислам. Также запланированы встречи с западными дипломатами и поездка в палестинский город Кубайбу, который расположен в своего рода анклаве, окружённом стенами, с кварталами и улицами, предназначенными только для израильтян.

По материалам официального сайта CCEE, Радио Ватикана, Седмица.ру