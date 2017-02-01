Епископская конференция Свв. Кирилла и Мефодия находится в Риме с визитом ad limina

Миграционные потоки, примирение и положение Католической Церкви на Балканах: эти темы обсуждаются в ходе визита ad limina Международной епископской конференции имени Свв. Кирилла и Мефодия. Она объединяет иерархов из Сербии, Черногории, Македонии и Косово.

В интервью Радио Ватикана президент Епископской конференции имени Свв. Кирилла и Мефодия монсеньор Ладислав Немет, возглавляющий сербскую епархию Зренянина, подчеркнул, что цель визита балканских епископов – «укрепление веры и церковного единства и в особенности общения с Церковью в Риме, с Епископом Рима».

Балканы – это регион, где просто невозможно избежать экуменического и межрелигиозного диалога. В Сербии, пояснил монс. Немет, установились добрые отношения между Святейшим Престолом и Сербской Православной Церковью, однако на местном уровне «сотрудничество довольно затруднительно», и общение в основном осуществляется посредством личных контактов. В Косово большую роль играет диалог с мусульманами. Что касается Черногории и Македонии, то там ситуация осложняется тем, что Католической Церкви приходится поддерживать отношения не только с официальной Православной Церковью, но и с двумя новыми Православными Церквами, которые появились при значительном содействии государства.

Католическая Церковь на Балканах, сказал далее президент Епископской конференции Свв. Кирилла и Мефодия, активно участвует в приеме мигрантов. Эта проблема касается больше Македонии и Сербии. В последнее время поток мигрантов сократился: несколько сотен в день, в то время как два года назад эти страны принимали тысячи мигрантов ежедневно.

Епископская конференция Свв. Кирилла и Мефодия предложила Святейшему Престолу разделить этот орган на национальные конференции епископов. Это объясняется огромными различиями между странами, касающимися не столько языка, сколько законодательства. Например, только в Сербии католики имеют право преподавать религию в школах. В этой стране проживают 90 процентов всех католиков, относящихся к Епископской конференции Свв. Кирилла и Мефодия. Правительство Черногории подписало со Святейшим Престолом базовое соглашение. В других же странах отсутствуют аналогичные договоренности.

Одним из недавних достижений Епископской конференции Свв. Кирилла и Мефодия стала разработка руководства по расследованию случаев сексуальных злоупотреблений со стороны духовенства. Несмотря на желание разделить епископскую конференцию, епископаты четырех стран сотрудничают и будут продолжать тесно сотрудничать друг с другом. Приоритеты епископата — укрепление присутствия католической общины в балканских странах и примирение: по словам монс. Немета, «еще очень далеко до примирения между хорватами и сербами, между албанцами и сербами».

Источник: Радио Ватикана