Епископат США выделил 4,8 миллиона долларов в помощь Украине, Албании и еще 20 странам

Конференция католических епископов США выделила более 4 миллионов 800 тысяч долларов на финансирование 206 проектов в 22 странах Центральной и Восточной Европы. Эти средства получены в результате ежегодного сбора пожертвований, организованного специальной комиссией епископата, возглавляемой архиепископом Чикаго кардиналом Блейзом Супичем. «Как духовная семья, — отметил кардинал, — мы с теми, кто неустанно трудится ради восстановления Церкви в Восточной и Центральной Европе, которая до сих пор решает проблемы, вызванные десятилетиями политического угнетения и угнетения религии».

В первую очередь помощь будет направлена на Украину. Епископат США окажет финансовую поддержку семи священникам, пяти монахам и восьми монахиням, которые работают в приходах недалеко от районов боевых действий на востоке Украины. Несмотря на вооруженный конфликт, эти служители Церкви не покинули своих верных и продолжают оказывать им пастырскую и гуманитарную помощь. Средства, направленные из США, пойдут на продовольственные, медицинские и транспортные расходы священников и монашествующих, связанные с помощью эвакуированным из зон военных действий.

Значительная сумма предназначена для Албании, где действует центр «Дон Боско» для детей и подростков из бедных и неблагополучных семей. В нем более тысячи детей получают образование, в том числе и профессиональное. Деньги из США пойдут на обновление структур.

Сбор пожертвований для Восточной и Центральной Европы проводится ежегодно в Пепельную среду. В этом году он проходил под девизом «Восстановить Церковь, построить будущее». Помимо перечисленных проектов, средства идут на образовательные гранты, социальные услуги, поддержание семинарий, проекты в области социальных коммуникаций.

(На фото — временное убежище в Харькове для эвакуированных из Луганска)

Источник: Радио Ватикана