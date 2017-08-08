Епископат Филиппин в борьбе с торговлей людьми

Епископская конференция Филиппин приступила к реализации нового проекта по борьбе с торговлей людьми в этой азиатской стране. С презентацией инициативы выступил глава епархии Баланги и президент Епископской комиссии пастырства мигрантов и перемещённых лиц монс. Руперто Крус Сантос. На данный момент в программе уже принимают участие сто человек: «Эта сеть призвана встать на защиту человеческого достоинства и тех, кто стали жертвами торговли людьми», сказал монс. Крус Сантос.

Проект является плодом эффективного сотрудничества между различными филиппинскими организациями, среди них — Комиссия по делам молодёжи, Управление по делам женщин, Комитет по социальным вопросам, справедливости и мира, Ассоциация монашеских настоятелей Филиппин, женская католическая организация «Талифа Куми» и многие другие группы гражданского общества.

По словам Мариала Ли Дейсигана, представителя Отдела по делам молодёжи при Епископской конференции Филиппин, «этот проект, под руководством поместных епископов, охватит всю страну; он будет представлен в каждой епархии и, по возможности, в каждом приходе с целью обуздать угрозу современной работорговли и злоупотреблений».

Источник: Радио Ватикана