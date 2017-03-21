Епископ Тихон (Шевкунов): Нелепо, что на год столетия революции кинематограф реагирует только таким фильмом как «Матильда»

Москва. 20 марта. Председатель патриаршего Совета РПЦ по культуре епископ Тихон (Шевкунов) считает, что кинофильм «Матильда», рассказывающий о связи императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, является оскорбительным для русской культуры.

«С исторической точки зрения это надругательство над нашей историей, над нашей культурой», — сказал он на лекции в Москве в прошедшую субботу.

Иерарх указал на искажение в фильме исторических фактов и на оскорбительное представление о семье Романовых.

Епископ рассказал, что великий князь Николай Александрович действительно влюбился в балерину М.Кшесинскую после отказа будущей императрицы Александры выйти за него замуж, эта связь не была секретом, весь Петербург об этом знал, однако отношения были закончены, когда предложение было принято.

Отвечая на вопрос, должна ли Церковь требовать запрета фильма, епископ Тихон ответил, что «требовать запрета бессмысленно, он все равно выйдет на экраны», и высказал мнение, что не следует превращать Церковь в цензурный комитет, «ни к чему хорошему это не приведет».

В то же время, полагает он, «странно и по меньшей мере нелепо, что на год столетия революции, которое наше общество пытается осмыслить, киноискусство реагирует единственным игровым фильмом — «Матильда».

Источник: Интерфакс