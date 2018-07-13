Епископ Сан-Исидоро: креативные решения для борьбы с абортами

Не всегда легко принимать жизнь такой, какая она приходит, иногда в конфликтных и горестных ситуациях. Тем не менее всегда есть возможность заботиться о ней и защищать ее.

Аргентинские епископы выразили недоумение в связи с одобренным в парламенте законопроектом о легализации абортов. «Впервые в Аргентине в эпоху демократии насаждается закон, уполномочивающий человека уничтожать другого человека», — заявил президент Аргентинской епископской конференции Оскар Висенте Охеа в проповеди на Мессе о защите жизни, совершенной в базилике Луханской Божьей Матери. Месса проходила одновременно в 20 городах епархии Сан-Исидро, в провинции Буэнос-Айреса.

«Мы знаем, — сказал монс. Охеа, — что не всегда легко принимать жизнь такой, какая она приходит, иногда в конфликтных и горестных ситуациях. Тем не менее всегда есть возможность заботиться о ней и защищать ее», о чем свидетельствует пример многочисленных матерей, которые преодолели очень сложные ситуации, чтобы уберечь своего ребенка.

Тот, кто верит в защиту жизни с момента зачатия до естественного конца, не может останавливаться на заявлениях и словах, — добавил иерарх. Необходимо конкретное социальное обязательство, создание «условий, достойных для принятия жизни, близкое сопровождение наших сестер, которые ждут ребенка в крайне уязвимых и хрупких психологических и общественных обстоятельствах». Нужно найти «новые, креативные решения, чтобы ни одна женщина не пыталась искать выход, который не может быть решением ни для кого».

Цитируя апостольское увещание «Gaudete et exultate», Святейший Отец обратился непосредственно к молодежи: «Юноши и девушки, аборт – это не право, а трагедия. Эта трагедия наполняет нас чувством тревоги потому, что речь идет о выборе между двумя жизнями. Но у этой трагедии – открытый финал, и вы можете принять решение в пользу обеих».

Епископ обвиняет культуру потребительства: «Неправда, что мы можем делать все что захотим и ни о чем не заботиться. Такое рассуждение – результат культуры, вынуждающей нас игнорировать другого, как будто родина – это совокупность индивидуумов, где никому нет дела до чужих страданий», — предостерег президент Аргентинской епископской конференции.

Источник: Vatican News