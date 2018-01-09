Епископ Роберт Баррон о франшизе «Звёздных войн»: киноэпопея сбилась с пути

В идеологической канве последней серии «Звёздных войн» отсутствует баланс, а потому фильм утрачивает понимание того, что является взаимодополняющим, вневременным и истинным для человечества.

На просмотре последней серии «Звёздных войн», которая называется «Последние джедаи», я около 10-ти минут спал. Подобное случилось не только потому, что киноповествование показалось мне затянутым и утомительным, но и потому, что «Звёздные войны», на мой взгляд, вовсе сбились с пути. Начавшаяся как захватывающая разработка в духе вечной философии (philosofia perennis), киноэпопея выродилась в эпигона модного идеологического тренда, доминирующего в настоящее время, и это весьма неприятно сознавать.

Как и многие мои ровесники (а мне было 17 лет, когда на экраны вышел первый фильм из этой серии), я был очарован созданной Джорджем Лукасом панорамой. Всем нам нравились взрывы, космические корабли, спецэффекты (заурядные с современной точки зрения, но для того времени совершенно новаторские), но нам также было очевидно, что в этих фильмах есть что-то еще, вдохновлявшее наши сердца в не меньшей степени, чем были очарованы наши глаза.

Лукас был последователем Джозефа Кэмпбелла, специалиста по сравнительному религиоведению и сравнительной мифологии в Колледже Сары Лоуренс, построившего свою научную карьеру на изучении того, что он назвал «мономифом». Это – некий фундаментальный контент, который, несмотря на всевозможные нюансы в акцентах и предпочтениях, отличающие друг от друга различные культуры, в своих главных основах идентичен себе самому и содержит при этом основополагающие истины о природе, психике, человеческом развитии и Боге. К этому фундаментальному содержанию герой повествования обычно приходит в ходе решения некого, предложенного ему квеста. Герой – это чаще всего молодой человек. В силу обстоятельств ему приходится оторваться от своей привычной жизни в отчем доме и отправиться в опасное путешествие либо для получения какого-то сверхценного приза, либо для спасения невинных, либо для обуздания сил природы. В ходе этого путешествия он борется со своими слабостями и побеждает их, сражается с внешними врагами и, наконец, вступает в общение с глубинными духовными силами, действующими в пространстве космоса. Как правило, готовясь к исполнению своей миссии, герой берет уроки у духовного наставника, который проводит его через следующие друг за другом этапы обучения. Кэмпбелл больше всего интересовался тем, как эта схема работает и обнаруживает себя в ритуалах посвящения (инициации) у первобытных народов. Причем, если наставником Лукаса был Кэмпбелл, то учителем Кэмпбелла – величайший швейцарский психолог Карл Густав Юнг, знаменитый своей концепцией коллективного бессознательного с его архетипами, которые проявляют себя в наших снах (мечтах) и мифах.

Нужно быть вовсе слепым, чтобы не заметить этой канвы в оригинальных эпизодах «Звёздных войн». Люк Скайуокер вынужден покинуть отчий дом (помните дядю Оуэна и тетушку Беру), отказаться от привычного образа жизни и, преодолевая под руководством Оби-Вана Кеноби и магистра Йоды свои страхи, раскрыть свои внутренние возможности. В процессе своей формации он вглядывается во тьму и учится действовать в общении с некоей всеобъемлющей мироздание Силой. От внимания вдумчивых зрителей «Звёздных войн» не мог укрыться и тот факт, что в уста магистра Йоды автор фильма вложил ряд известных высказываний Юнга. Я уже упомянул выше о вечной философии (philosofia perennis). Это – стандартный набор философских и психологических идей, разделяемых большинством великих духовных традиций мира. Он-то и вдохновил Юнга, Кэмпбелла, Лукаса, а значит, и «Звёздные войны».

Определенные элементы этого набора безусловно присутствуют и в последних эпизодах, но их мифологические и архетипические измерения изрядно перегружены агрессивной феминистской идеологией. Главной заботой создателей последних «Звёздных войн», похоже, является не духовное странствие главного героя, а превозношение всепобеждающей женщины. Каждый мужской персонаж в «Последних джедаях» неуклюж, некомпетентен, заносчив либо же нравственно скомпрометирован, в то время как каждый женский – мудр, добр, благоразумен и бесстрашен. Даже Люк в этом эпизоде выглядит озлобленным и запуганным, несущим на себе клеймо глубокого морального падения. Зато действующие лица женского пола сплошь да рядом исправляют мужские ошибки, сглаживают их последствия, держат под контролем мужчин и присматривают за ними. Мужчины, не получившие женских инструкций, обречены на постоянные провалы. Мне просто смешно стало, когда оказалось, что Рей, молодая женщина, приехавшая к Люку обучаться техникам джедая, уже и так вполне владеет духовной силой. И не нужны ей никакие Йода с Оби-Ваном, большое спасибо! Фильм заканчивается (предупреждаю, спойлер!) тем, что все мужчины вообще исчезают со сцены, а Лея берет за руку Рей и заявляет: «У нас есть всё, что нам нужно».

Сравните это грубое и корявое воззрение на мужчин и женщин с гораздо более тонкой обработкой того же сюжета в предыдущих эпизодах «Звёздных войн». В соответствии с юнгианскими интуициями, близнецы Люк и Лея – оба умные, сильные, духовно собранные – представляют собой игру animus и anima, энергию мужского и женского начал, сочетающихся в своей пропорции в каждом человеке. И отношения между Леей и Ханом Соло так прекрасно смотрелись как раз потому, что были тщательно сбалансированы. Лея не нуждалась в доминировании над Ханом, чтобы обрести саму себя. Скорее наоборот, она стала более цельной как личность, когда Хан оттолкнул ее. В ныне же принятой идеологии имеет место своеобразная игра с нулевой суммой: обязательным условием возвышения женщины является низвержение мужчины. Ничего подобного не было в интригующих отношениях Леи и Хана, этих новых Хэпберн и Трэйси (Ред.: Спенсер Трэйси и Кэтрин Хэпберн – звезды американского кино с неоднозначной репутацией, чей роман длился 30 лет и подробно освещался в прессе).

Не поймите меня неправильно: я вполне понимаю, почему в нашем современном культурном контексте женщины ощущают настоятельную необходимость утверждать себя и ставить на место сильный пол. Я даже способен смириться с сопутствующими этому явлению неизбежными перегибами. Но мне жаль, что эта лежащая на поверхности проблема увела в сторону целую киноэпопею, в основу которой были положены куда более глубокие и фундаментальные истины.



Монс. Роберт Эммет Баррон (род. 19 ноября 1959 г.) — викарный епископ архиепархии Лос-Анджелеса. Известный в США публицист, богослов и проповедник, с успехом использующий в своей пастырской деятельности социальные СМИ. Основатель движения «Word on Fire Catholic Ministries».

Источник (англ.): Aleteia.org

Перевод: «Сибирская католическая газета»