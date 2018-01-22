Епископ Клеменс Пиккель: «Дать шанс молодым быть молодыми»

19 января в Москве прошло заседание комиссии по делам мирян, новых движений и молодежи при Конференции католических епископов России. Её председатель, епископ Клеменс Пиккель рассказал об итогах встречи.



О работе комиссии

В конференции епископов есть несколько комиссий по разным областям пастырской работы. В том числе и эта комиссия по делам мирян, новых движений и молодежи. Обычно мы собираемся два-три раза в год. Во встречах участвует по одному священнику из каждой епархии, которые отвечают пастырство молодежи. Мы встречаемся в Москве, потому что для всех нас это самое удобное место, иначе другим участникам пришлось бы ехать ко мне в Саратов через Москву.

В этот раз у нас было две основные темы: всероссийская встреча молодежи в Иркутске 19-22 июля этого года этого года и Всемирные дни молодежи в Панаме ровно через год, 22-27 января 2019 года. Кроме того, нам хотелось услышать друг от друга, чем мы занимались в прошедшем году, как идет пастырство молодежи в разных епархиях. Если обобщить, то можно сказать одним словом: идет хорошо.

Если же говорить о проблемах, то два или три раза прозвучала фраза: «Молодежь стареет». На самом деле мы уже 25 лет живем при религиозной свободе, и бывает так, что люди, которые тогда были в молодежных группах, сегодня уже взрослые люди, у которых есть свои дети, продолжают оставаться в этих молодежных группах. На это надо обратить внимание и, может быть, даже иногда проводить четкую возрастную границы, чтобы дать шанс молодым быть молодыми. Ведь в Церкви есть много других групп, которые адресованы взрослым прихожанам.

Еще один новый фактор – это молодежь из числа иностранных студентов. Католическая молодежь в наших епархиях общается с этими студентами, и это придает новый вкус пастырской работе. Это интересно и полезно, когда молодежь из разных стран и культур может вместе идти по пути христианской жизни.

О Всемирном дне молодежи

До Всемирного дня молодежи в Панаме остался всего один год. Обычно в это время мы уже распространяли подготовительные материалы, переводы и так далее. В этот раз, кажется, подготовка будет более скромной. Конечно, это связано с тем, что следующий ВДМ состоится так далеко от России, и возникает серьезная финансовая проблема. Когда встречи проходят так далеко – как это было в Канаде, Австралии, Бразилии, – из России всегда бывает мало участников, и это нормально. Посмотрим, где будет следующая Всемирная встреча молодежи.

О Всероссийской встрече молодежи в Иркутске

В Иркутске мы собираемся с молодежью всей России с 19 по 22 июля этого года. Девиз этой встречи: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога» (Лк 1, 30).

Были планы собраться на неделю раньше, но вмешался футбол: многие сочли, что финал Чемпионата мира – это очень важно, и пришлось перенести встречу. Встреча пройдет не в самом Иркутске, а в 130 км от него, в городе Байкальске. Наша турбаза будет всего 500 метрах от берега Байкала, а за спиной будут высокие горы, очень живописно и красиво. Это с одной стороны реклама, а с другой стороны нужно немножко притормозить – мы можем принять всего 200 участников, и было принято решение, чтобы большинство мест отдать молодежи с востока России: епархия святого Иосифа и Преображенская епархия получат по 65 мест, а Архиепархия и епархия святого Климента – по 35.

Итак, теперь до 1 мая мы должны сообщить в Иркутск, сколько есть желающих участвовать во встрече. Это будет делаться централизованно, через ответственных за работу с молодежью в епархиях. В Москве это о. Даниеле Солаццо, в Иркутске – о. Владимир Сек, в Саратове – о. Томаш Тшебуня, и в Новосибирске – о. Александр Деппершмидт. Если в какой-то епархии участников будет меньше, то можно будет отдать свои места другим епархиям. Единственное условие, как обычно, – это возраст с 16 до 30 лет.

Встреча пройдет с четверга, 19-го июля, по воскресенье, 22-го. Важное замечание: обычно мы начинаем такие встречи в четверг вечером, но на этот раз будет по-другому – мы начнем 19-го еще до обеда. Поэтому самое позднее время прибытия в Иркутск – это 19-го утром, ведь нужно еще добираться 130 км до Байкальска. Некоторые участники уже приняли решение лететь на встречу не через Иркутск, а через Улан-Уде, потому что туда можно купить билеты дешевле. Но нужно иметь в виду, что из Улан-Уде до Байкальска 300 километров, поэтому нужно все заранее хорошо спланировать.

Итак, мы начнем 19-го до обеда. Будет, конечно, Месса открытия, потом тематическая работа, и, как обычно, работа в группах, встречи на природе. Так называемый «веселый вечер» будет на этот раз не в конце встречи, а уже в первый день. Затем в субботу мы вернемся в Иркутск, у нас есть идея совершить паломничество к памятнику жертвам репрессий, который находится немного за городом, у аэропорта. Встреча закончится в воскресенье во второй половине дня, поэтому мы просим, чтобы участники не спешили разъезжаться. Кому лететь далеко, пусть планирует вылет в понедельник утром, ночлег с воскресенья на понедельник обеспечен всем участникам.

Важный момент насчет денег – молодежь спрашивает об этом, и имеет на это право. От каждого участника мы будем просить взнос в размере одной тысячи рублей. Относительно возмещения расходов – на дорогу зависит от того, как нам удастся договориться со спонсорами. Половину дороги, скорее всего, придется оплатить самому участнику или его приходу.

В этом году в Вербное воскресенье, как и каждый год, во всех приходах, по всей России, мы будем собирать пожертвования для молодежи. Мы приняли решение, что это сбор пойдет на встречу в Иркутске. Мы надеемся, что таким образом епархии смогут поддержать своих участников, особенно в расходах на дорогу.

О Синоде епископов

Конечно, важнейшим событием в жизни Церкви в этом году будет сессия Синода епископов на тему XV «Молодёжь, вера и распознание призваний», которая состоится в Риме в октябре. Когда мы с другими епископами будем в Риме на визитации Ad limina через неделю, то будет решено, кто из нас будет участвовать в Синоде. Тема этого Синода прекрасна: молодежь в поиске призвания. Но с другой стороны – участвовать в Синоде значит почти месяц отсутствовать в епархии. Впрочем, поскольку я отвечаю в конференции за комиссию по делам молодежи, у меня есть большие шансы поехать на Синод. Но пока это неизвестно.

Незадолго до Пасхи в Рим будет своего рода «предварительный синод» – это будет встреча не епископов, а молодежи, но речь на ней будет идти о работе будущего Синода, и в частности об обсуждении итогов опросника, который был разослан в разные епархии. Папа хочет, чтобы мы активно участвовали в подготовке Синода, поэтому мы хотим послать на эту встречу двух представителей из России.

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве