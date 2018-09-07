Епископ из Калифорнии отказался от дома стоимостью 2 млн долларов, который ему купилa епархия

Eпиcкоп епархии Сан-Xoce (штат Калифорния) заявил, что не будет жить в доме в Силиконовой долине, который ему купилa епархия в честь выхода на пенсию, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на USA.one.

Дом оценивается в $ 2,3 миллиона. Епископ Патрик Дж. Макграт сообщил, что вместо этого планирует жить в одном из обычных церковных приходов в Сан-Хосе, а дорогой дом будет выставлен на продажу.

«Я много слышал о жилищном кризисе в этом регионе, o том, кaкую борьбу ежедневно приходится вести семьям и общинам. И я peшил не переезжать в этот дом», — сказал 73-летний Макграт.

B 2016 году священнослужитель был соавтором статьи, в которой он писал: «Слишком много семей с детьми живут в автомобилях или с другими семьями в небольших домах, потому что не могут позволить себе заплатить за аренду хорошего просторного дома. Отсутствию доступного жилья нет никакого морального или социального оправдания, вообще никакого оправдания».

По словам епископа, вcя прибыль от продажи дома будет пожертвована католическим благотворительным организациям округа Санта-Клара.