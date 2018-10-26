Епископ Иосиф Верт совершает пастырский визит на север Западно-Сибирского деканата

С 26 по 30 октября с.г. ординарий Преображенской епархии епископ Иосиф Верт посещает с пастырским визитом римско-католические (настоятель — о. Марэк Ящковски) и греко-католические (настоятель — иерей Павел Гладков) приходы Ханты-Мансийского Автономного Округа в Сургуте, Ханты-Мансийске, Лангепасе и Нижневартовске.

Прилетев рано утром в пятницу 26 октября из Новосибирска в Сургут, Владыка Иосиф после краткого отдыха отправился в Ханты-Мансийск, где возглавил Божественную Литургию в местной греко-католической общине и провел встречу с прихожанами. На субботу, 27 октября, намечена св. Месса в римско-католической общине столицы края, после чего верующие смогут лично пообщаться со своим архипастырем.

В воскресенье 28 октября Преосвященный Иосиф возглавит в 10.00 св. Мессу в римско-католическом храме Св. Иосифа Труженика в Сургуте, а в 13.00 — Божественную Литургию в греко-католическом приходе Рождества Пресвятой Богородицы этого города. После обеда на квартире трудящихся в Сургуте Сестер от Ангелов Владыка отправится в Лангепас, где в 19.00 отслужит св. Мессу, в ходе которой преподаст таинство Миропомазания.

В понедельник 29 октября Владыка Иосиф Верт посетит стройплощадку возводимого в Нижневартовске католического храма, а вечером того же дня возглавит Божественную Литургию в местном греко-католическом приходе Св. Николая Чудотворца и встретится с его верными.

Во вторник 30 октября ординарий Преображенской епархии возвратится в свою резиденцию в Новосибирск.