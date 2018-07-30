Епископ Иосиф Верт прочитает молитву «Ангел Господень» в прямом эфире немецкой радиостанции

Епископ Иосиф Верт прочитает молитву «Ангел Господень» в прямом эфире немецкой радиостанции

Июль 30, 2018

В понедельник, 30 июля 2018 г., Владыка возглавит чтение молитвы «» в прямом эфире немецкой радиостанции «Radio Horeb».

Радиостанция, вещающая на немецкоговорящую аудиторию и являющаяся аналогом известного в России «», время от времени приглашает главу Преображенской епархии в Новосибирске прочесть молитву и поделиться духовными размышлениями со слушателями.

Сегодняшний эфир состоится в полдень по германскому времени (в 17-00 по новосибирскому).

Его также можно будет услышать ОНЛАЙН

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