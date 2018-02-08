Епископ Гатчинский и Лужский благословил священников молиться о здравии священника Глеба Грозовского

Санкт-Петербург. 8 февраля. Епископ Гатчинский и Лужский Митрофан благословил благочинных, настоятелей храмов и монастырей епархии молиться о здравии осуждённого священника Глеба Грозовского.

Как сообщили «Интерфаксу» в епархии в четверг, это стандартная практика Русской Православной Церкви. «Ничего сверхъестественного здесь нет. Мы всегда молимся о наших клириках, попавших в трудную жизненную ситуацию, например, если кому-то предстоит лечь на операцию», — отметил собеседник агентства.

По его словам, дело Г.Грозовского еще не окончено. «Он находится в сложной жизненной ситуации, поэтому епархия будет молиться о его здоровье», — уточняют в епархии.

Как сообщалось, 17 января Приозерский городской суд Ленинградской области огласил приговор Г.Грозовскому по делу о педофилии, возбужденному более четырех лет назад. Священника приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Также судья Людмила Яшина постановила выплатить по 400 тыс. рублей каждой из трех семей потерпевших. В настоящее время жалоба на приговор подана в Ленинградский областной суд.

Как сообщили «Интерфаксу» ранее в Санкт-Петербургской епархии, Г.Грозовский не будет лишен сана, пока вынесенный ему приговор не вступит в законную силу. «Пока его статус никак не изменится. Приговор не вступил в силу, окончательного решения нет, будет апелляция», — отметил собеседник агентства, добавив, что епархия «никак не комментирует само решение суда».