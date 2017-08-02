Епископ Эдуард Кава возглавит Секретариат по распределению средств, предоставленных Папой для Украины

31 августа 2017 года Технический комитет Акции «Папа для Украины» завершает работу, которая продолжалась в течение года с июня 2016 г., выполнив поставленные перед ним задачи.

За это время были проведены мониторинги потребностей наиболее уязвимых категорий людей, пострадавших от военных действий на Востоке Украины, согласованы критерии отбора организаций-партнеров для реализации гуманитарной Инициативы Папы Франциска на Украине, утверждены процедуры рассмотрения заявок, технические и юридические документы для дальнейшей реализации благотворительных проектов Папы на Украине.

Свои наработки Технический комитет передаст секретариату Акции «Папа для Украины», который с 1 сентября 2017 года начнет работу в Киеве, продолжая сотрудничество с уже определенными Комитетом организациями и дополняя его новыми проектами, которые будут представлены и рассмотрены в упрощенной форме. Координатором этого секретариата назначен епископ-помощник Львовской архидиецезии Римско-Католической Церкви Эдуард Кава.

Советником станет епископ Кеннет Новаковский, глава Нью-Вестминстерской епархии (Канада) Украинской Греко-Католической Церкви.

Секретариат продолжит осуществление Инициативы «Папа для Украины» согласно критериям, разработанным Техническим комитетом Акции.

«Государственный Секретариат поручает Апостольской Нунциатуре в Украине выразить глубокую благодарность Техническому комитету «Папа для Украины» и особенно его президенту за преданность, щедрость и эффективность проведенной деятельности. Вместе с тем, желает хорошей работы новому Техническому секретариату, благодаря за проявленную готовность», – говорится в коммуникате, обнародованном на сайте Апостольской нунциатуры на Украине.

За год работы Акции за средства, собранные католиками в Европе и лично пожертвованные Папой Франциском для Украины, реализовано более 80 больших и малых проектов. Исполнительными партнерами Акции в течение 2016–2017 гг. стали украинские и международные организации, благотворительные фонды и приходские общины, которые реализуют проекты, направленные на помощь ВПЛ в Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областях и г. Киев.

Напомним, Святейший Отец в апреле 2016 года организовал сбор денежных пожертвований в различных местных Церквах Европы. С целью рассмотреть и профинансировать соответствующие проекты, Государственный Секретариат Его Святейшества 6 июня 2016 г. создал Технический комитет Акции «Папа для Украины», президентом которого стал Его Преосвященство Ян Собило, епископ-помощник Харьковско-Запорожской диецезии Римско-Католической Церкви. Об этом информирует пресс-служба Акции «Папа для Украины».

По материалам РИСУ