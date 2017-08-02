Епископ Эдуард Кава возглавит Секретариат по распределению средств, предоставленных Папой для Украины

Епископ Эдуард Кава возглавит Секретариат по распределению средств, предоставленных Папой для Украины

Август 02, 2017

31 августа 2017 года Технический комитет Акции «Папа для Украины»  завершает работу, которая продолжалась в течение года с июня 2016 г., выполнив поставленные перед ним задачи.

За это время были проведены мониторинги потребностей наиболее уязвимых категорий людей, пострадавших от военных действий на Востоке Украины, согласованы критерии отбора организаций-партнеров для реализации гуманитарной Инициативы Папы Франциска на Украине, утверждены процедуры рассмотрения заявок, технические и юридические документы для дальнейшей реализации благотворительных проектов Папы на Украине.

Свои наработки Технический комитет передаст секретариату Акции «Папа для Украины», который с 1 сентября 2017 года начнет работу в Киеве, продолжая сотрудничество с уже определенными Комитетом организациями и дополняя его новыми проектами, которые будут представлены и рассмотрены в упрощенной форме. Координатором этого секретариата назначен епископ-помощник Львовской архидиецезии Римско-Католической Церкви .

Советником станет епископ Кеннет Новаковский, глава Нью-Вестминстерской епархии (Канада) Украинской Греко-Католической Церкви.

Секретариат продолжит осуществление Инициативы «Папа для Украины» согласно критериям, разработанным Техническим комитетом Акции.

«Государственный Секретариат поручает Апостольской Нунциатуре в Украине выразить глубокую благодарность Техническому комитету «Папа для Украины» и особенно его президенту за преданность, щедрость и эффективность проведенной деятельности. Вместе с тем, желает хорошей работы новому Техническому секретариату, благодаря за проявленную готовность», – говорится в коммуникате, обнародованном на сайте Апостольской нунциатуры на Украине.

За год работы Акции за средства, собранные католиками в Европе и лично пожертвованные Папой Франциском для Украины, реализовано более 80 больших и малых проектов. Исполнительными партнерами Акции в течение 2016–2017 гг. стали украинские и международные организации, благотворительные фонды и приходские общины, которые реализуют проекты, направленные на помощь ВПЛ в Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областях и г. Киев.

Напомним, Святейший Отец в апреле 2016 года организовал сбор денежных пожертвований в различных местных Церквах Европы. С целью рассмотреть и профинансировать соответствующие проекты, Государственный Секретариат Его Святейшества 6 июня 2016 г. создал Технический комитет Акции «Папа для Украины», президентом которого стал Его Преосвященство , епископ-помощник Харьковско-Запорожской диецезии Римско-Католической Церкви. Об этом информирует пресс-служба Акции «Папа для Украины».

 

По материалам РИСУ

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