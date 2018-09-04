Энцо Бьянки: встреча Патриархов Варфоломея и Кирилла — шаг вперёд в диалоге

Основатель экуменической общины Бозе Энцо Бьянки прокомментировал в интервью «Vatican News» недавнюю встречу между Вселенским Патриархом Константинопольским Варфоломеем I и Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, которая состоялась 31 августа в резиденции Патриарха Константинопольского в стамбульском районе Фанар.

«Очень важно, — отметил Энцо Бьянки, — что Патриарх Кирилл решил отправиться в Стамбул. Инициатива Москвы показывает, с одной стороны, беспокойство по поводу отношений между Церквами, которые иногда становятся непростыми. Но в то же время это признание того, что именно в Константинополе находится верховная власть Православных Церквей, к которой Патриарх Кирилл обратился с просьбой выслушать его и поговорить».

«Речь идёт об очень важном жесте, — подчеркнул основатель общины Бозе, — поскольку это не просто диалог, не просто конфронтация из-за трудностей в православии на уровне юрисдикции, но прежде всего — братский жест, которого раньше не было. Московский Патриархат — это самая крупная Православная Церковь: в ней около 200 миллионов верующих, то есть большинство православных в мире. Поэтому жест Патриарха Кирилла — просьба об аудиенции у Патриарха Варфоломея для совместного рассмотрения проблем православных юрисдикций — это важный факт».

Энцо Бьянки продолжил: «Мы никогда не должны забывать, что последние несколько лет были отмечены трениями и некоторым непониманием между двумя Патриархатами, особенно после решения Русской Православной Церкви не участвовать во Всеправославном соборе на Крите. Таким образом, встреча 31 августа означает не только возобновление диалога: фактически это настоящий скачок вперёд, это утверждение, что лишь путём диалога — при взаимном признании соответствующих церковных властей — можно будет примирить православие там, где есть напряжённость, как сейчас на Украине».

Несмотря на то, что после встречи в Стамбуле не прозвучало никаких заявлений по поводу украинского вопроса, Энцо Бьянки предположил, что Патриархи, несомненно, затрагивали эту тему:

«Из официальных коммюнике мы можем заключить, что всё прошло в братской атмосфере и при взаимном внимании; каким бы ни было решение, это будет симфоническое решение, принятое двумя Церквами, в котором одна никогда не выступает против другой».

Источник: Vatican News