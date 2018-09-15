Экзархи Патриарха Варфоломея будет вести к автокефалии две крупнейшие неканонические организации Украины

Прибывшие на Украину экзархи Патриарха Варфоломея, которым поручено проложить путь к автокефалии, разделили обязанности: один будет работать с т.н. «Киевским патриархатом», а другой — с т.н. «Украинской автокефальной поместной церковью».

Обе этих организации не признаны в православном мире и являются крупнейшими из раскольничьих деноминаций на Украине.

«Оба экзарха Константинопольского Патриарха прибыли на Украину. Один назначен вести переговорный процесс со стороной так называемого патриарха Филарета, другой — со стороной «митрополита» Макария, главы УАПЦ», — сообщил митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий участникам экстренного Синода, который проходил в пятницу в Москве.

В видеозаписи обращения, опубликованного на сайте канонической УПЦ, митрополит Онуфрий также отметил, что в Украинской Православной Церкви не намерены встречаться с этими двумя представителями Константинополя, сообщает «Интерфакс».