Экуменический визит Папы Франциска в Женеву: идти вместе к единству в Духе Святом

Однодневный экуменический визит Святейшего Отца в Женеву в связи с юбилеем, отмечаемым организацией Всемирного Совета Церквей, начался с торжественной церемонии в аэропорту этого швейцарского города, где Папа встретился с президентом страны Аленом Берсе.

Сама же программа визита первым пунктом включала совместный молебен Епископа Рима с представителями других христианских конфессий в Экуменическом центре ВСЦ, в ходе которого понтифик произнес речь. Святейший Отец комментировал чтение из Послания к Галатам, прозвучавшее на встрече. В нем апостол Павел в ответ на раздоры и взаимные обвинения в общине призвал всех верующих «поступать по Духу Божьему» и ходить под водительством Святого Духа. В Священном Писании часто появляется метафора «пути» как аллегория человеческой жизни: в своем земном странствии человек, ведомый благодатью свыше и зовом собственного сердца, проходит различные этапы, пребывая притом в постоянном поиске. Это хождение требует самоотречения, дисциплины, смирения, терпения и постоянного обращения. Всё это порой бывает нелегко, поэтому немало людей предпочитает движению тихое спокойствие и эфемерную безопасность. Однако же таким путем нельзя стяжать ни подлинного мира, ни подлинной радости. Бог же призывает нас отправляться в странствие, следуя Его призыву, как это было с Авраамом, Моисеем, Петром, Павлом, прочими апостолами, но прежде всего – с Самим Господом Иисусом, ставшим Странником в мире сем. Больше того, Он Сам указал на Себя как на Путь. Но, вступая на Путь, отметил далее Папа, христианин часто оказывается на распутье: с одной стороны, его ведет Святой Дух, но с другой – искушают «вожделения плоти». Поддаваясь им, человек становится рабом «безудержного потребительства», заглушая в себе голос Божий, в то время как его спутники по жизни, не поспевающие за его уровнем потребления, особенно же – слабые и пожилые, воспринимаются как «раздражающие отбросы».

В этом свете особенно актуально звучит призыв апостола Павла: отбросить логику мира сего, избирая путь служения и прощения, стремясь возлюбить ближнего как самого себя и обрести благодатные дары Духа. Этим путем призваны следовать все христиане без исключения, не взирая на их конфессиональную принадлежность, проходя через непрерывное обращение и обновление, преодолевая исторически разделявшие их вражду и раздоры. Конечной причиной вражды было именно мирское мировоззрение, проникшее в жизнь христианских общин, предпочтение собственных интересов Иисусу Христу. Исторический путь христианства пролегал в направлении плоти, а не Святого Духа. И ранее предпринимавшиеся попытки вернуться к единству тоже потерпели провал как раз потому, что вдохновлялись мирской, а не Божественной логикой. Экуменическое движение, возникшее по велению Святого Духа, большой вклад в которое внёс Всемирный Совет Церквей, достигнет успеха только в том случае, если всецело предаст себя Святому Духу, отвергая при этом любые самореферентные уклоны.

Такой подход может противоречить частным интересам каких-то общин, особенно если они связаны с прочно устоявшейся этнической или идеологической ориентацией, с позицией «консерваторов» или «прогрессистов». Однако же прежде всего нужно быть «Христовым», а только потом – «Аполлоса или Кифы» (ср. 1 Кор 1,12), нужно быть прежде всего послушным Евангелию. «Экуменизм – это “убыточное предприятие”, — подчеркнул Папа, — но речь в данном случае идет не о каких-то, а о евангельских потерях, тех самых, о которых Иисус сказал: “Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет её” (Лк 9,24). Отстаивание собственных интересов – это путь плоти, а потеря себя ради Иисуса – это путь Святого Духа».

Возвращаясь к празднуемому 70-летию Всемирного Совета Церквей, Папа Франциск вознес молитву Святому Духу, «дабы Он оживил наше стремление к единству и сделал более широкими наши шаги по этому пути». «Идти вместе, молиться вместе, работать вместе: такова наша магистраль», — подвел итог Святейший Отец.

По завершении молебна в Центре Всемирного Совета Церквей Папа отправился в Экуменический институт Боссэ, расположенный в 25 км от Женевы. В этом учебном заведении, основанном в 1946 г., преподаватели принадлежат к разным конфессиям, а студенты, теологи, научные работники со всего мира изучают богословие экуменизма, миссиологию, социальную этику. В стенах Экуменического института Святейший Отец разделил обеденную трапезу с руководством Всемирного Совета Церквей. Участие в званном обеде также принял председатель Папского Совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох. По завершении трапезы Папа помолился в институтской экуменической часовне и подарил учебному заведению памятную медаль с изображением Папского герба с одной стороны и замка в Боссэ, в здании которого располагается Экуменический институт, с другой.

Во второй половине дня Епископ Рима принял участие в заседании в штаб-квартире Всемирного Совета Церквей, посвященном 70-летию со дня основания этой организации. Обращаясь к его участникам в Зале имени Виссер’т Хоофта, Святейший Отец поблагодарил организаторов встречи за приглашение и отметил, что в Священном Писании число «70» указывает на отмеченную Божиим благословением полноту. Так прощать обиды следует «до семижды семидесяти раз» (Мф 18,22), а еще в Евангелии от Луки упоминаются «семьдесят учеников», которых Иисус отправляет на проповедь. У истоков образования Всемирного Совета Церквей как раз и стояли задачи миссии – безотлагательный вопрос: как христиане-миссионеры могут благовествовать, если они не имеют общения между собой? К сожалению, в наши дни складывается впечатление, что экуменизм и миссия сопряжены не так тесно, как это было изначально. Но о миссионерской задаче никогда не следует забывать: именно в ней заключается идентичность христианства. Христиане очень нуждаются в новом импульсе для евангелизации мира, а эта евангелизация в свою очередь сможет стать знаком приближения и расцвета новой «экуменической весны».

Далее Папа Франциск перешел к интерпретации девиза, под которым проходит всё его паломничество в Женеву: «Идти, молиться и работать вместе». Движение связывает исходную точку – единую Виноградную Лозу Христову – с пунктом назначения: многочисленными экзистенциальными окраинами страждущего человечества, которых, тем не менее, достигают побеги Лозы. При этом «кислородом» всего движения, «кислородом экуменизма» является молитва, которую следует возносить сообща, ходатайствуя друг за друга. Вместе с тем, Церковь, верная заветам Иисуса, призвана к служению, диаконии. «Достоверность Евангелия проверяется тем, как христиане отвечают на вопль людей со всех уголков мира, незаслуженно ставших жертвами нарастающей трагической отверженности», — заявил Святейший Отец, добавив, что в мире становится всё больше нищих, которые голодают, не имеют работы и лишены жизненных перспектив, в то время как множество других наших братьев и сестер терпят всевозможные гонения по всей земле, особенно же на Ближнем Востоке, только лишь потому, что они – христиане. Все мы, независимо от нашей конфессиональной принадлежности, должны быть солидарны с ними. Нашему экуменическому странствию предшествует и сопутствует экуменизм крови, который и побуждает нас неустанно идти вперед.

В заключение Папа Франциск призвал все христианские Церкви всемерно помогать друг другу в пути, молитве и совместной работе, «чтобы, с Божьей помощью, единство становилось всё более полным, дабы мир поверил». К участникам заседания также обратились генеральный секретарь Всемирного Совета Церквей пастор Олаф Фиксе Твейт и модератор этой организации Агнес Абум.

Заключительным актом пребывания Святейшего Отца в Женеве стала возглавляемая им вечерняя Месса на французском языке в местном Выставочном комплексе Палэкспо с участием десятков тысяч верных католиков и представителей других Церквей как из Швейцарии, так и из Франции и других стран. В центре Папской проповеди оказались три ключевых слова из Евангелия дня (фрагмента, в котором Иисус учит апостолов словам молитвы «Отче наш»): «Отец», «хлеб», «прощение».

Во-первых, мы – дети Единого Небесного Отца. В этом – наша идентичность возлюбленных детей», «решение проблемы одиночества и сиротства». Во-вторых, «хлеб», о котором Иисус призывает нас просить – непременно «насущный», т.е. удовлетворяющий потребности именно сегодняшнего дня. Просить Бога о «насущном хлебе», значит стремиться сделать свою превратившуюся в бесконечную гонку, перегруженную занятиями, информацией и прочим ненужным балластом жизнь проще, обрести мужество в молчании и молитве, выбирать людей, а не вещи; развивать личные, а не виртуальные отношения. Самой же главной нашей Пищей, нашим Хлебом является Иисус. К сожалению, многие сегодня относятся к Нему как к «гарниру», в то время как Он должен стать дыханием нашей повседневной жизни.

В-третьих, «прощение», на котором так настаивает Господь, кажется нам трудной задачей, если мы носим в своем сердце обрывки горечи и обид. Между тем, Господь прокомментировал молитву «Отче наш» одной-единственной фразой: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Мф 6,14-15). Бог хочет, чтобы «мы предоставили всеобщую амнистию поступкам других людей», молились за них, даже если это нелегко. Наш Небесный Отец счастлив, когда мы любим и прощаем друг друга. В заключение Папа Франциск призвал верных сделать еще один шаг в том, что касается молитвы, братского общения, дел милосердия и любви. «Таким образом, мы будем всё больше похожими на Отца, Который любит, не ожидая ничего взамен. И Он изольёт на нас Дух единства», — подвел итог понтифик.

Вечером в Международном аэропорту Женевы состоялась церемония прощания с Папой. Самолет с Епископом Рима на борту вылетел в 19.55, а приземлился в Риме в 21.10. Покидая Швейцарию, Святейший Отец направил с борта самолета благодарственную телеграмму, в которой выразил глубокую признательность за гостеприимство, заверяя главу государства в своих молитвах и призывая Божие благословение на народ его страны. По сложившейся традиции, сразу же по возвращении в Рим из Апостольской поездки Папа проследовал в базилику Санта-Мария-Маджоре, где помолился у чудотворной богородичной иконы Salus Populi Romani. Экуменическое паломничество в Швейцарию стало 23-м по счету зарубежным визитом Папы Франциска за время его понтификата.



По материалам Vatican News