Экуменическая Вечерня в соборе Святого Павла вне Стен. Папа: помнить о прошлом, но не зацикливаться на нем

Примирение – это дар Божий, который требует жертв: подлинное примирение между христианами возможно только если они откажутся от самореферентности и согласятся учиться друг у друга. Эту мысль Папа Франциск высказал в проповеди на экуменическом богослужении Вечерни в соборе Святого Павла вне Стен. Традиционная служба прошла в праздник Обращения святого апостола Павла; в ней принимали участие представители православных, англиканских и других христианских общин.

Революция, которую Павел Тарсянин пережил в своей жизни при встрече с Иисусом, всегда происходит в жизни христиан, и заключается она в прощении, любви, свидетельстве и самопожертвовании. В обращении апостола язычников Папа видит ключ к пониманию пути к полному единству. По дороге в Дамаск Павел испытал безвозмездную, незаслуженную любовь Бога, и именно тогда он понял, что должен отдаться ей всецело, не полагаясь больше на свои собственные силы.

«Так он познает вторжение новой жизни, жизни согласно Духу, в которой силой Воскресшего Христа он испытывает прощение, упование и утешение. Павел не может удерживать в себе эту новизну: благодать побуждает его провозглашать радостную весть о любви и примирении, которые Бог во Христе дарует человечеству во всей полноте».

Примирение – это прежде всего бескорыстный дар Бога, а не плод человеческих усилий, прилагаемых христианами для преодоления расколов. Каждого верующего, прощенного и возлюбленного, Бог делает свидетелем слов и деяний примиренной жизни, подчеркнул Святейший Отец.

Но как провозглашать Евангелие примирения после столетий раскола? И снова святой Павел подсказывает нам путь: путь жертвы. Это означает «жить больше не для себя и не ради собственных интересов, но по образу Христа, ради Него и сообразно с Ним». Это призыв к любой конфессии:

«Это также приглашение выйти из замкнутости, одолеть искушение самореферентности, мешающей постичь то, что Святой Дух совершает за собственными пределами. Подлинное примирение христиан сможет осуществиться, когда мы сумеем признать дарования друг друга и будем способны с послушанием и смирением учиться друг у друга, не ожидая, что именно другие сначала научатся у нас».

Умереть для себя ради Христа: именно это позволит отказаться от «старого образа жизни» и войти в «новую форму бытия и общения», как это случилось с Павлом Тарсянином. Смотреть на прошлое необходимо для очищения памяти, отметил Папа, но зацикливаться на нем недопустимо, это может «парализовать»:

«Слово Бога побуждает черпать силу в памяти, помнить добро, полученное от Господа; но оно просит также оставить позади прошлое, чтобы следовать за Иисусом сегодня и жить новой жизнью в Нем. Давайте позволим Тому, Кто ´творит все новое´, направить нас к новому будущему, открытому для надежды, которая не разочаровывает, к будущему, где разделения будут преодолены, а верующие, обновленные в любви, обретут полное и видимое единство».

Источник: Радио Ватикана