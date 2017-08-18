Эксперт: Паролин в Москве — посредник между Путиным и Америкой Трампа

Кардинал Пьетро Паролин, который с 21 по 23 августа будет с визитом в России, «может предложить себя на роль посредника, сближающего два мира, которые не должны считаться противопоставленными один другому». Об этом в интервью Якопо Скарамуцци из итальянской La Stampa рассказал священник Стефано Каприо, в прошлом миссионер в России, а ныне преподаватель российской истории и культуры в Папском Восточном институте в Риме. В интервью эксперт проанализировал политические и богословские сценарии визита государственного секретаря Ватикана в Москву, где тот должен встретиться с патриархом Кириллом и президентом Владимиром Путиным.

«Что вы ожидаете от этого визита?» — спросил журналист.

«У Католической церкви в данный момент нет прямых интересов в России, — ответил дон Каприо. — Полностью отошли в прошлое разговоры, которые велись много лет назад о визите Папы в Россию и о положении там католиков: католики мирно присутствуют в России, но их стало меньше, а визит Папы не особенно актуален или интересен. Более животрепещущие вопросы — это Украина, по вопросу которой Ватикан занимает срединную позицию — он скорее является посредником между русскими и греко-католиками, а не встает на сторону последних, а также и Ближний Восток, по которому политика Путина и Ватикана созвучны. В более общем смысле можно сказать, что Ватикан предлагает себя на роль посредника между Россией и остальным миром».

«Почему из напутственного письма, которое Папа написал Путину, когда Россия была председателем «большой двадцатки» (за чем последовало молитвенное бдение, чтобы разубедить уже колеблющегося Барака Обаму бомбить асадовскую Сирию), явствует, что у Папы конструктивные, если не теплые отношения с Путиным? По идее, их разделяют немалочисленные аспекты, как личные, так и политические?» — поинтересовался корреспондент.

«Потому что политика Путина в конечном итоге достаточно совместима с некоторыми интересами политики Ватикана, — пояснил дон Каприо. — Прежде всего, позиция России по международному сценарию уже много лет противостоит глобализации, понимаемой как одностороннее американское и западное господство над миром. Россия всегда этому противостояла, а Ватикан еще до Папы Франциска, но при нем еще больше примыкает к этой позиции — к примеру, это очевидно на Ближнем Востоке. Также у Католической церкви есть большой интерес к РПЦ, главному собеседнику в христианском мире, истинному представителю восточного и православного мира. А политика Путина тесно связана с возвеличиванием роли православия — Ватикан не может не наблюдать за этим с заинтересованностью».

«Кардинал Паролин является как раз наследником Ostpolitik своего предшественника Агостино Казароли, но на данный момент, кажется, что у Святого престола скорее проблема в области Westpolitik — с Дональдом Трампом», — отметил журналист.

«Конечно, нынешняя политика Святого престола — это другая Ostpolitik, чем у Казароли, можно сказать Ostpolitik 2.0., — сказал эксперт. — На кону другие интересы, и, возможно, Ватикан пытается встать на сторону России не потому, что она противник, но, напротив, потому что она может быть союзником против «общего противника Трампа». Но все еще предстоит проверить. Нужно еще понять, насколько Трамп соперник или союзник Путина, потому что президент США, с одной стороны, принимает санкции против России, но с другой — подает сигналы о желании договориться. Идет игра сторон. Ватикан тоже критически настроен по отношению к Трампу, это очевидно, но и здесь есть небольшой элемент игры сторон, потому что Трамп немного разрешает отношения с консервативными католиками и таким образом делает часть грязной работы за Святой престол. В общем, всем удобен этот треугольник Ostpolitik, которая в то же время и Westpolitik. И в этом смысле кардинал Паролин может предложить себя в качестве посредника».

Источник: La Stampa

Перевод: InoPressa.ru