Экранизирован бестселлер Ли Стробела «Христос под следствием»

7 апреля 2017 года на экраны американских кинотеатров выходит художественный фильм «Христос под следствием», снятый по одноименной книге Ли Стробела (Lee Patrick Strobel) — известного американского журналиста, христианского писателя и апологета. Об этом сообщает Religion News Service.

Картина была снята на Pure Flix Entertainment — независимой студии, производящей кинофильмы и телевизионные программы христианского содержания.



Существовал ли Христос? Расследование Ли Стробела

В начале 1980-х годов Ли Стробел, к тому времени уже более десяти лет проработавший редактором отдела криминальной хроники в газете Chicago Tribune, специализировавшийся на журналистских расследованиях и имевший на своем счету несколько престижных наград и премий, поставил перед собой задачу развенчать историческое предание о Христе и христианстве, используя тот же самый метод, которым он пользовался при написании своих материалов.

Он решил скрупулезно исследовать все свидетельства о возникновении христианства — в надежде на то, что собранная, проанализированная и систематически изложенная информация поможет его жене, незадолго до этого пришедшей к вере и принявшей крещение в одной из баптистских общин Чикаго, избавиться от ее «заблуждений».

Свое исследование он построил в форме сбора доказательств, которые затем могли бы использоваться в вымышленном суде, с рассмотрением «дела Христа» с участием присяжных заседателей и судьи.

Для выполнения поставленной задачи автор использовал своеобразный подход: он использовал показания «адвокатов» — известных представителей исторической науки и богословия, наиболее авторитетных в том или ином вопросе. Так, например, для того чтобы написать информацию о дошедших до нас древних документах, в которых описывается история об Иисусе Христе, Л. Стробел использовал «показания» ведущего специалиста в этой области — Брюса Мецгера (Bruce Manning Metzger), американского библеиста и текстолога, доктора философии, одного из крупнейших знатоков библейских текстов.

Книга построена в виде многочисленных диалогов, дискуссий с выдающимися историками, археологами, философами.

В рамках предпринятого расследования Ли Стробел наметил три основных направления, каждое из которых было посвящено трем наиболее спорным, с точки зрения нерелигиозной аудитории, постулатам христианства. В том же виде были изложены рассмотренные им факты в книге.

В первой ее части он изучает письменные источники, свидетельствующие об Иисусе Христе. Вторая часть посвящена непосредственно личности Христа и событиям Его земной жизни, а основу третьей составляет рассмотрение и анализ центрального события всей христианской веры — Воскресения Христова.

Когда журналист приступил к работе, он придерживался радикальных атеистических взглядов.

Однако по мере знакомства автора с историей христианства и многочисленными историческими документами и свидетельствами его отношение к вере поменялось. В конце концов Ли Стробел в 1981 году обратился к вере и стал сначала прихожанином, а затем пастором в баптистской церкви.

До 2000 года он служил пастором в церкви Уилоу-Крик близ Чикаго. Затем он сосредоточился на написании книг, которые он выстраивал по той же схеме, что и «Христос под следствием», и выпуске собственной телевизионной программы.

В настоящее время Ли Стробел является пастором-проповедником в церкви Вудландз в Техасе. Он также преподает в Баптистском университете Хьюстона.

За свои книги Ли Стробел был удостоен нескольких премий.

Источник: Rublev.com