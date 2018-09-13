ЭКО и искусственная инсеминация

ВОПРОС:

Можно ли назвать нравственно допустимыми ЭКО, при котором не происходит гибели эмбрионов, и искусственную инсеминацию?

ОТВЕТ:

Искусственное оплодотворение разъединяет два неразрывных аспекта – зачатие и единение супругов, — подобно контрацепции, только с противоположной целью. Искусственное оплодотворение предполагает манипуляцию половыми клетками со стороны третьих лиц при отсутствии взаимного дара супругов друг другу. Зачатый таким образом ребенок — не плод любви, а «продукт», выполненный специалистом «по заказу».

«Передача жизни, — писал святой Иоанн XXIII, — самой природой вверено личному и осознанному акту, и как таковой он является субъектом премудрых законов Бога: неприкосновенных и незыблемых законов, которые следует признавать и соблюдать. Поэтому недопустимо использовать те средства и методы, которые могут быть приемлемыми для передачи жизни у растений и животных» («Mater et Magistra», 204).

«Жизнь человека, — читаем в инструкции Конгрегации вероучения «Donum Vitae», — получает начало в зачатии, связанном с единением родителей, не только биологическим, но и духовным: родителей, соделанных едиными благодаря узам брака. Оплодотворение, совершившееся вне тел супругов, в силу самого этого факта оказывается лишенным тех аспектов и ценностных измерений, которые выражаются в языке тела и в единении человеческих личностей» (2,4в).

Гибель избыточных эмбрионов отягчает нравственное зло, связанное с искусственным оплодотворением, но она не является главной проблемой. Документ Конгрегации вероучения подтверждает недопустимость такого метода даже в случае, если ни один эмбрион не погибает.

Инструкция «Donum Vitae» дает также следующие указания: «Гомологическая искусственная инсеминация внутри супружества не может применяться, кроме случая, когда техническое средство не замещает половой акт, но действует как облегчение и помощь в достижении его естественной цели» (6).

Таким образом, оценивая нравственную допустимость искусственной инсеминации, следует определить, заменяет ли она сам половой акт или же является лишь помощью для достижения естественной его цели.

В первом случае искусственная инсеминация нравственно неприемлема, поскольку речь идет о получении гамет путем генитальной манипуляции. «Медицинское вмешательство уважает достоинство человека, когда оно направлено на содействие супружескому акту, облегчая его совершение или позволяя ему достичь своей цели после того, как он был совершен нормальным способом» (II, 6), — читаем в документе «Donum Vitae». Поэтому «техническое средство, облегчающее супружеский акт или помогающее достичь его естественных целей, является нравственно допустимым. Если же, напротив, вмешательство заменяет собой супружеский акт, оно нравственно неприемлемо» (II, 6).

Материнство и отцовство имеют огромную ценность, но речь идет и об отдельной человеческой личности, которая рождается на свет. Эта личность обладает достоинством и требует столь же огромного уважения.

Вот что говорит по поводу различных методов преодоления бесплодия руководство Конгрегации вероучения «Dignitas Personae», посвященное достоинству человеческой личности:

«Что касается лечения бесплодия, новые медицинские технологии должны уважать три фундаментальных блага: а) право на жизнь и физическую целостность каждого человеческого существа от момента зачатия до естественной смерти; б) единство супружества, состоящее во взаимном уважении супругами права стать отцом и матерью только один через другого; в) специфически человеческие ценности сексуальной сферы, которые требуют, чтобы зачатие человеческой личности происходило как плод специфического акта любви между супругами».

Кроме того, утверждается: «Безусловно, допустимы те вмешательства, которые нацелены на устранение препятствий для естественной фертильности, как, например, гормональное лечение бесплодия гонадного происхождения, хирургическое лечение эндометриоза, лечение непроходимости маточных труб или микрохирургическое восстановление их проходимости. Все эти техники могут рассматриваться как подлинное терапевтическое вмешательство в той мере, в какой, разрешив проблему, лежащую в основе инфертильности, пара может совершать супружеские акты с прокреативным результатом без необходимости для медика непосредственно вмешиваться в сам супружеский акт. Ни одна из названных техник не замещает собой супружеский акт: только он остается достойным по-настоящему ответственного деторождения» (13).



Ольга Сакун — Град Ватикан

Источник: Vatican News