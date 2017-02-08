Египетские христиане получили право на оплачиваемый отпуск для поездки в паломничество

Верховный суд Египта постановил предоставить христианам право на оплачиваемый отпуск с целью совершения паломничества, сообщает Christian Today. Ранее таким правом обладали только мусульмане.

Мусульмане, служащие в государственных учреждениях Египта, уже давно имели право на оплачиваемый отпуск ради совершения хаджа – паломничества в Мекку. В минувшие выходные Верховный конституционный суд Страны пирамид постановил, что христиане, работающие в госучреждениях, обладают таким же правом.

«Это решение стало важным шагом к установлению полного равноправия для христиан Египта», — прокомментировал постановление суда христианский юрист Нагиб Габриэль, который в течение трех лет добивался такого решения.

Мусульмане Египта получили право на отпуск ради совершения хаджа в 1978 году. Теперь конституционный суд постановил, что лишение христиан аналогичной возможности противоречит конституции страны. Нынешняя конституция Египта была принята на референдуме в 2014 году и гарантирует равные права последователям всех религий.

Христиане составляют сегодня около 10% 93-миллионного населения Египта. Большинство из них принадлежит Коптской Церкви, одна из традиций которой – совершать паломничество ко Гробу Господню в Иерусалим. Эта традиция почти прервалась в 1979 году, когда коптский Патриарх Шенуда III – на фоне арабо-израильского конфликта – наложил запрет на паломничества своей паствы в Святую землю. При нынешнем Патриархе Тавадросе II этот запрет был фактически снят, и число коптов, путешествующих в Иерусалим, постоянно растет.

Источник: Благовест-инфо