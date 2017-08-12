Джоан Роулинг осудила пастора, заявившего, что Библия дает Трампу право бомбить Северную Корею

Лондон, 12 августа. Писательница Джоан Роулинг подвергла резкой критике американского пастора, который заявил, что Библия дает Дональду Трампу право сбросить атомную бомбу на Северную Корею, сообщает Christian Today.

Автор «Гарри Поттера» опубликовала в свеем «Твиттере» цитату из «Венецианского купца» Шекспира:

Как ловко процитировать Писанье

Умеет дьявол.

Скверная душа,

Опершаяся на святой Завет,

Улыбчивым подобна негодяям.

“The devil can cite Scripture for his purpose.

An evil soul producing holy witness

Is like a villain with a smiling cheek…»

Wm Shakespeare https://t.co/Oy9TehJxSa — J.K. Rowling (@jk_rowling) 10 августа 2017 г.

Перепечатанная более пяти тысяч раз за первые три часа, цитата стала доказательством неприятия широкой публикой позиции Роберта Джефферса, евангелического советника Трампа, который в интервью «Fox News» заявил: «Библия дает президенту моральное право использовать любую необходимую силу, включая убийство или даже войну, чтобы свергнуть злодея Ким Чен Ына. Думаю, большинство христиан понимают это».

Противопоставляя линию Трампа политике Барака Обамы, Джефферс также заявил в интервью «Christian Broadcasting Network (CBN)»: «Мне отрадно видеть, что наш президент – в отличие от прошлой администрации, которая занимала, в лучшем случае, невразумительную позицию по отношению к диктаторам и гонителям, – не потерпит никаких угроз в адрес американского народа. Когда президент Трамп проводит красную линию, он не сотрет ее, не переменит ее, не отступит от нее. Благодарение Богу за президента, который самым серьезным образом намерен защищать нашу страну».

Роберт Джефферс – пастор Первой баптистской церкви в Далласе, насчитывающей 12 000 прихожан. Он был одним из евангелических лидеров, молившихся за победу Трампа, и входил в состав его консультативного совета в ходе выборов 2016 года.

Источник: Благовест-инфо