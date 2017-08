Джоан Роулинг осудила пастора, заявившего, что Библия дает Трампу право бомбить Северную Корею

Лондон, 12 августа. Писательница Джоан Роулинг подвергла резкой критике американского пастора, который заявил, что Библия дает Дональду Трампу право сбросить атомную бомбу на Северную Корею, сообщает Christian Today.

Автор «Гарри Поттера» опубликовала в свеем «Твиттере» цитату из «Венецианского купца» Шекспира:

Как ловко процитировать Писанье

Умеет дьявол.

Скверная душа,

Опершаяся на святой Завет,

Улыбчивым подобна негодяям.

“The devil can cite Scripture for his purpose.

An evil soul producing holy witness

Is like a villain with a smiling cheek…»

Wm Shakespeare https://t.co/Oy9TehJxSa

— J.K. Rowling (@jk_rowling) 10 августа 2017 г.