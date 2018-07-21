«Джемелли»: исследование об интернет-зависимости

У интернет-зависимых подростков выявлены психологические черты, свидетельствующие о риске развития психических заболеваний.

Каждый пятый итальянский подросток испытывает негативное влияние Интернета: об этом свидетельствуют итоги исследования, проведенного клиникой «Агостино Джемелли», которая действует при Католическом университете Святейшего Сердца. Результаты исследования опубликованы в международном научном журнале «Рубежи психиатрии». В нем анализируется зависимое поведение, сформированное как различными веществами, так и иными факторами: более чем у 22 процентов учащихся старших классов выявлено дисфункциональное отношение к Интернету, напрямую связанное со снижением успеваемости. Кроме того, у интернет-зависимых подростков формируются психологические черты, свидетельствующие о риске развития психических заболеваний.

В исследование были вовлечены 996 подростков – 240 юношей и 756 девушек в возрасте около 16 лет. Оно показало, что потребление спиртных напитков и наркотиков по-прежнему шире распространено среди юношей, но в последнее время марихуана и «биндж-дринкинг» стали популярными и среди девушек. Процент интернет-зависимых среди девушек идентичен проценту интернет-зависимых юношей. Руководитель проекта Марко Ди Никола пояснил, что этот феномен был проанализирован в призме различных видов повседневной деятельности: учебы, работы, семейных и межличностных отношений, продолжительности и качества сна и т.д.). Психиатры проанализировали также степень дискомфорта, который испытывают подростки, лишенные возможности подключиться к Сети.

Помимо Интернета, были изучены и другие факторы зависимости. Одним из них, как выяснилось, является спорт: более чем у 6 процентов опрошенных сформировалась самая настоящая зависимость от физических упражнений, нехватка которых напрямую влияет на настроение и на взаимоотношения. Во всех случаях зависимости у подростков отмечается плохая успеваемость, а также такие характеристики, как неспособность испытывать удовольствие, импульсивность, неумение признавать и описывать собственные эмоции, тенденция к диссоциации.

Итальянские психиатры пришли к выводу, что в последние годы наблюдается снижение возраста употребления алкоголя и наркотиков, а также множественной зависимости. Растет также феномен так называемой дранкорексии, когда подросток отказывается от еды перед употреблением алкоголя, чтобы добиться не только эффекта похудения, но и усиления алкогольной эйфории. Растет число зависимых от интернета и азартных игр, преимущественно онлайновых. Исследователи отмечают у этих подростков повышенный риск развития патологических состояний и психических расстройств.

Ольга Сакун — Град Ватикан

Источник: Vatican News