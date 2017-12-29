Две картины Рафаэля были обнаружены в Ватикане спустя 500 лет

Разгадана очередная тайна, возраст которой насчитывает 500 лет. Две картины Рафаэля обнаружены во время очистки и реставрации зала в Музеях Ватикана. Эксперты считают, что это последние работы одного из гениев Возрождения,сделанные незадолго до его смерти в 1520 году в возрасте 37 лет.

«Это потрясающее чувство, — цитирует CNN руководителя проекта Ватикана по реставрации Фабио Пьячентини. — Осознавая то, что это,вероятно, последние его работы, вы практически ощущаете присутствие маэстро».

Две женские фигуры, олицетворяющие Правосудие и Дружбу, были написаны Рафаэлем около 1519 года, однако он скончался прежде, чем смог закончить роспись всего зала. После его смерти над стенами работали другие художники, и эти две картины были забыты.

В 1508 году папа Юлий II заказал Рафаэлю роспись своих личных апартаментов. Художник украсил три помещения, которые ныне называются«залами Рафаэля», знаменитой фреской «Афинская школа». Затем он начал планировать четвёртую комнату — самую большую. Это был банкетный зал, называемый Зал Константина.

Рафаэль собирался использовать в нём масляные краски, а не традиционную технику фрески.

В книге Джорджио Вазари «Жизнеописания прославленных живописцев, ваятелей и зодчих» 1550 года сказано, что Рафаэль начал работу над двумя фигурами,экспериментируя с масляными красками. Это и стало ключом к разгадке. Когда реставраторы начали очищать стены Зала Константина в 2017 году, они поняли, что две женские фигуры были написаны именно маслом, тогда как остальные рисунки на стенах выполнены техникой фрески.

Ультрафиолетовые и инфракрасные снимки подтвердили подозрения учёных: эти две картины не были похожи на остальные, а роспись маслом явно демонстрировала применение новых в то время технологий.

Впрочем, эксперты опознали произведение Рафаэля по другим признакам.

Реставратор Фабио Пьячентини говорит,что основной уверенности стали мазки,характерные для Рафаэля. «То, как движется кисть, — объясняет он, — и даже едва различимые штрихи,которыми написаны маленькие пряди волос».

По словам Пьячентини, Рафаэль также создал необычные оттенки цвета,которые начали проявляться во время очистки.

Тот факт, что на подготовительных рисунках этих двух фигур внизу нет знака, который мог бы поставить младший художник, стало ещё одним признаком руки мастера.

Глава Музеев Ватикана Барбара Ятта говорит, что восстановление работ Рафаэля и всего остального зала продлится по крайней мере до 2022 года. «Это один из самых важных проектов последних десятилетий — после Сикстинской капеллы — который будет выполнен в Музеях Ватикана», — подчеркнула она.

Хотя маловероятно, что на стенах Ватикана есть другие скрытые шедевры,реставраторы и учёные музеев сохраняют бдительность. «Это самое прекрасное во всех проектах, — говорит Б. Ятта. — Мы всё ещё ищем, и это никогда не закончится».

Восстановление двух вновь обнаруженных картин Рафаэлей и остальной части Зала Константина в Ватикане обойдётся примерно в 2,7 миллиона евро. До сих пор значительную часть расходов брал на себя нью-йоркский филиал «Покровителей искусства в Музеях Ватикана», пояснила Барбара Ятта. Это особая группа доноров,главным образом из США, но так же из Европы и Азии, которые финансируют восстановление произведений искусства в Ватикане. Стать членом организации может любой, кто согласен платить ежегодный взнос в размере 600 долларов США. Эти люди могут взять под свою опеку особые реставрационные проекты, перечисленные в «Вестнике Музеев Ватикана» и внести свой вклад в восстановление и сохранение наследия самого анклава и всего мира.

Источник: Артхив