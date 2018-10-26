Два призвания апостола Петра: о чем проповедовал архиепископ Рино Физикелла для участников Синода

Как мы уже сообщали, 25 октября участники Синода епископов и представители римской молодежи совершили паломничество к гробнице Святого Петра, пройдя 6 км по улице Франчиджена. Генеральный секретарь Лоренцо Балдиссери совершил Святую Мессу на мощах Первоапостола; присутствовал также Папа, обратившийся ко всем с призывом обновить исповедание веры «на том месте, где апостол Петр свидетельством жизни исповедовал свою веру в умершего и воскресшего Господа Иисуса».

Сообщает из Ватикана корреспондент русской редакции Vatican News Ольга Сакун:

Проповедь на Мессе произнес архиепископ Рино Физикелла, президент Папского Совета по содействию новой евангелизации, организовавшего данное паломничество. Прелат говорил о личности и призвании апостола Петра: «Вместе с Петром мы проводим Синод епископов; после исповедания нашей веры давайте осмыслим значение личности Петра, его жизни и призвания для нашей жизни, — сказал монсеньор Физикелла. – Здесь всё говорит о Петре, но и Петр указывает нам, как прожить нашу жизнь по-христиански».

В прочитанном на Мессе отрывке из Евангелия от Иоанна (21) Господь говорит Петру: «Когда ты был молод, то препоясывался сам и ходил, куда хотел». Это именно то, чего «все бы мы хотели», отметил монсеньор Физикелла. Затем Иисус добавляет: «Когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой препояшет тебя, и поведет, куда не хочешь». Чтобы понять эти слова, необходимо обратиться к более ранним событиям, а именно к 5-ой главе Евангелия от Луки, где евангелист повествует о призвании Петра. Петр рыбачит без какого-либо результата, Иисус приближается к нему и говорит: «Отплыви на глубину и закинь сети». Петр еще не знает Иисуса, но он слушается Его со всем доверием. Будущий апостол не возмущается, не советует Иисусу заняться своими делами, ведь это он рыбак, а не Иисус. Однако Петр отвечает: «По слову Твоему закину сеть». Увидев, что это всецелое доверие приносит плоды, Петр понимает, Кто перед ним, и заявляет: «Выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный». Петр считает, что он недостоин находиться рядом с Иисусом. Однако у Господа иной замысел: «Не бойся, Я сделаю тебя ловцом человеков».

Монсеньор Физикелла отметил, что в личности Петра мы видим черты, присущие молодежи: щедрость, солидарность. Он действует без сомнений, без промедления. Оставив все, следует за Наставником.

В 21 главе Евангелия от Иоанна также идет речь о неудачной рыбной ловле. И здесь звучит приглашение Иисуса: «Закиньте сеть». И здесь мы снова видим послушание Петра. Господь спрашивает Петра: «Любишь ли ты Меня?». Заметим, что Он не задает вопроса «Почему ты Меня предал?»: «Я бы спросил именно так», — добавил монсеньор Физикелла. Иисус учит нас, что с Ним нужно мыслить по-другому. Господь трижды спрашивает Петра: «Любишь ли Ты Меня?» — однако, заметил иерарх, в Евангелии употребляются разные слова. Дважды словом «любишь» переводится греческое «αγαπάω», обозначающее безусловную любовь, готовность отдать жизнь. Видя, что Петр еще не готов, в третий раз Иисус употребляет слово «φιλέω», обозначающее благожелательность, — именно этим словом Петр все три раза отвечает: «Люблю», — и после утвердительного ответа приглашает: «Иди за Мною». В этом отрывке речь идет о втором призвании Петра: призвании к любви, отдающей всё. Пройдет 30 лет, и Петр наконец будет готов отдать самого себя, приняв мученическую смерть. И тогда апостол сможет повторить слова, обращенные Павлом к христианам Фессалоник: «Мы, из усердия к вам, восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши», — сказал в заключение проповеди архиепископ Рино Физикелла.