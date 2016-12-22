Два неожиданных визита Святейшего Отца за пределы Ватикана

За последние два дня Папа Франциск совершил два неожиданных визита за пределы Ватикана.

Вечером 20 декабря 2016 года он внезапно прибыл в штаб-квартиру Папского совета по содействию новой евангелизации, которая находится в непосредственной близости от площади св. Петра.

Понтифик прибыл в сопровождении только одного жандарма. Святейший Отец приветствовал главу этой ватиканской дикастерии — архиепископа Рино Физикеллу и пообщался с присутствующими в течение приблизительно 15 минут.

Папа поздравил руководство и сотрудников этой структуры с наступающими праздниками и поблагодарил за работу, сделанную во время Юбилейного Года Милосердия. Папа рассказал, что Святой Год стал для него радостным событием и отметил важность деятельности Миссионеров милосердия.

Также вчера Святейший Отец неожиданно пожаловал в магазин лечебно-ортопедической обуви на Виа дель Джельсомино (римской улице за пределами ватиканских стен).

Фотографии и видео с Папой, который приветствует присутствующих там людей и благословляет распятие, преподнесенное ему одним из сотрудников магазина, быстро распространились в социальных сетях:

По материалам Radio Vaticana