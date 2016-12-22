Два неожиданных визита Святейшего Отца за пределы Ватикана

Два неожиданных визита Святейшего Отца за пределы Ватикана

Декабрь 22, 2016

За последние два дня совершил два неожиданных визита за пределы Ватикана.ea7c11c7be3a612c02d995a6351b39d1ec29ab96

Вечером 20 декабря 2016 года он внезапно прибыл в штаб-квартиру Папского совета по содействию новой евангелизации, которая находится в непосредственной близости от площади св. Петра.

Понтифик прибыл в сопровождении только одного жандарма. Святейший Отец приветствовал главу этой ватиканской — архиепископа Рино Физикеллу и пообщался с присутствующими в течение приблизительно 15 минут.

Папа поздравил руководство и сотрудников этой структуры с наступающими праздниками и поблагодарил за работу, сделанную во время Юбилейного Года Милосердия. Папа рассказал, что Святой Год стал для него радостным событием и отметил важность деятельности Миссионеров милосердия.

 

Также вчера Святейший Отец неожиданно пожаловал в магазин лечебно-ортопедической обуви на Виа дель Джельсомино (римской улице за пределами ватиканских стен).

Фотографии и видео с Папой, который приветствует присутствующих там людей и благословляет распятие, преподнесенное ему одним из сотрудников магазина, быстро распространились в социальных сетях:

 

По материалам Radio Vaticana

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