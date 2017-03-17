Духовные упражнения в греко-католическом приходе Святого Николая Чудотворца в городе Нижневартовске

Время Великого Поста – это время подготовки к празднику Пасхи или Светлого Христова Воскресения и, как таковое, оно предполагает не только телесное воздержание, но, прежде всего, духовное сосредоточение, очищение сердца через молитву, покаяние, размышление и прочие благочестивые практики. Традиционные для этого периода литургического года духовные упражнения прошли в греко-католическом приходе Св. Николая в городе Нижневартовске (ХМАО) с 10 по 12 марта под руководством протоиерея Ивана Леги. Напомним, что именно этот священник стоял у истоков возникновения общины католиков византийского обряда на нефтегазоносном севере Тюменской области и был ее первым настоятелем.

На протяжении трех дней участники реколлекций размышляли о сущности христианского призвания к святости, что связано с готовностью нести свой повседневный крест и всегда и во всём творить волю Божию, так, как это делала Пресвятая Богородица: «Да будет Мне по слову Твоему» (Лк 1,38). Отец Иван также посвятил часть своих проповедей молитве Ефрема Сирина, которую читают Великим Постом восточные христиане. Эта молитва содержит резюме всей духовной жизни христианина: «Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека» (Мф 15,11). Поэтому так важно стяжать чистоту души и сердца.

Слово Божие, прозвучавшее из уст духовного отца, глубоко тронуло всех его слушателей, всех людей доброй воли. Греко-католики Нижневартовска – это этнические украинцы, и им, проживающим вдали от отчизны, перед лицом неизбежных житейских трудностей, особенно необходима пастырская и духовная поддержка. Прихожане, приняв в свое сердце семя Божьих наставлений, дружно приступили к Таинствам исповеди и Святого Причастия.

В заключительный день духовных упражнений приход отпраздновал еще одно знаменательное событие: один маленький прихожанин приступил к первой в своей жизни исповеди и торжественно принял Святое Причастие. Радость юного прихожанина разделила с ним вся община.

По окончании воскресной Божественной Литургии прихожане от всего сердца поблагодарили отца Ивана за преподанные духовные наставления и поздравили его с пятнадцатилетием священства.

Получив священническое благословение, верные с радостью в душе вернулись в свои дома, к повседневным обязанностям, захватив с собой при этом Свет Христов, просвещающий тьму этого мира.

По информации настоятеля прихода Святого Николая Угодника в Нижневартовске протоиерея Василия Мельниковича