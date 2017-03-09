Духовные упражнения в Аричче: вера должна побуждать к делам

8 марта в Доме Божественного Учителя в Аричче о. Джулио Микелини продолжил цикл размышлений в рамках великопостных духовных упражнений для Папы Франциска и Римской Курии.

Во время утреннего размышления отец-францисканец остановился на драматической теме самоубийства Иуды, одного из двенадцати апостолов. Евангелие не умалчивает об этом скандальном и «неудобном» событии и говорит, что Иуда признаётся в своём грехе: он предал невинную кровь.

Ссылаясь на комментарии библеистов и писателей, проповедник постарался воссоздать причины, которые побудили Иуду предать Иисуса. Первая гипотеза — в том, что Иуда в какой-то момент потерял веру. Иные авторы предполагают, что этот апостол уже не видел в Иисусе Господа, но видел только мудрого раввина и великого Учителя; он хотел принудить Христа публично показать Себя Мессией, освободителем, борцом и политиком.

Отсюда возникает вопрос: что мы можем сделать для тех, кто отдалился от веры? Нужно выходить к ним навстречу.

Путь Иуды привёл его к самоубийству после осознания совершённого греха, после предательства, и, к сожалению, рядом с ним никого не оказалось, от него отвернулись все, и никто не вышел к нему навстречу. Говоря о фатальном решении апостола Иуды, о. Микелини отметил злободневность эвтаназии — самоубийства с посторонней помощью, а также самоубийств среди молодёжи. Отец-францисканец задался глубоким вопросом, обращаясь ко всем пастырям Церкви:

«Как мы можем помочь христианам наших дней не потерять веры, возродить в них осознание той веры, о которой говорится в Новом Завете: радостной, всеобъемлющей, неразрывно связанной с личностью Иисуса Христа? Что мы можем сделать для предотвращения самоубийств?»

Эти вопросы и ответы на них нельзя отделить от миссии Церкви в современном мире, подчеркнул проповедник.

Во второй половине дня, в рамках великопостных духовных упражнений для Папы Франциска и Римской Курии, о. Джулио Микелини прочитал вечернюю проповедь. Свои размышления отец-францисканец посвятил обвинительному процессу против Иисуса, а также роли в этой истории жены Понтия Пилата. В подготовке проповеди о. Микелини помогала супружеская чета, с которой священник сотрудничает уже в течение многих лет, проводя духовные упражнения для семей.

Проповедник отметил, что чтение и толкование Священного Писания не является прерогативой одних лишь священников и посвящённых Богу лиц, и что супруги могут помочь осуществлять это в семейном контексте.

Евангелист Матфей описывает выбор Понтия Пилата между Иисусом и Вараввой, но только кровь Иисуса имеет силу для прощения грехов. На судебном процессе в Иерусалиме двое обвиняемых — Иисус и Варавва — стоят лицом друг к другу, и только один из них выживет. Ответственность за смерть одного из них не лежит на еврейском народе, а исходит от того, кто поставил этих людей перед жестоким выбором: она лежит на римском префекте Иудеи.

В мужской игре за власть между еврейским первосвященником и римским наместником слышится тихий голос женщины, жены Пилата: её слова приходят только через посланника, потому что «в то время как мужчины играют в свою игру, ей нельзя приближаться», отметил проповедник. Супруга Понтия Пилата может быть оправдана перед этими людьми, во время суда она сообщает мужу: «Не делай ничего Праведнику Тому, потому что я ныне во сне много пострадала за Него» (Мф 27,19).

О. Микелини отметил, что в Евангелии от Матфея упоминаются пять снов во время рассказа о детстве Иисуса; все они должны рассматриваться как единое целое, поскольку представляют собой желание Бога спасти Своего Сына. Но если праведный Иосиф и волхвы понимают, что должны сделать и реализуют это на практике, Пилат не желает прислушиваться к голосу своей супруги: для него — как и для царя Ирода, как и для первосвященников — гораздо важнее удержать свою власть.

Источник: Радио Ватикана