Духовные упражнения в Аричче: в жизни любовь к Богу и ближнему должны идти неразрывно вместе

Как уже сообщалось, с 5 по 11 марта в Доме Божественного Учителя в Аричче проходят великопостные духовные упражнения для Папы Франциска и Римской Курии.

В этом году упражнениями руководит 53-летний миланский богослов, отец-францисканец Джулио Микелини. Главной темой цикла его проповедей стали последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, запечатлённые в Евангелии от святого Матфея.

Во вступлении к духовным упражнениям отец-францисканец отметил, что эта особая неделя станет возможностью побыть рядом с Иисусом и святым Петром, принять глубоко к сердцу время Страстей Господних в контексте Его служения в Галилее. Это — благодатное время «быть в центре евангелизации», находясь в уединении и молитве.

Во время первого размышления утром 6 марта проповедник подчеркнул, что Христос принимал решения после глубокой молитвы Небесному Отцу, и это должно служить красноречивым примером для каждого верующего. Стоит задаться вопросом, каковы критерии нашей проницательности: спонтанность, привычка или внимание к смиренному голосу Бога? Проповедник отметил, что Бог вещал не только через Своего Сына, но говорил Сыну, Иисусу, также через апостола Петра. Имеем ли мы смирение прислушиваться к голосу других? Господь, во время Своей земной миссии, встречался со многими людьми, подчеркнул о. Микелини, и в Евангелие говорится, что перед лицом великих испытаний Он удалялся от людей, но не для того, чтобы остановиться на Своём пути, а чтобы ещё с большей силой и решительностью продолжить миссию: возвещать Царство Божье, приходить на помощь нуждающимся, исцелять больных. Это обновлённое осознание Своей ответственности приведёт Его в Иерусалим, к Голгофскому Кресту. Имеем ли мы смелость идти по стопам Христа до конца, возвещая радость Воскресения посреди страданий?

Вечером того же дня отец-францисканец Джулио Микелини произнёс вторую проповедь цикла духовных упражнений. Евангелие от Матфея повествует о молчании Христа в присутствии Его обвинителей, которое закончится последними словами на Кресте. Святой Франциск, отметил проповедник, считал, что братья могут пребывать среди неверных двояким образом: возвещая Евангелие либо просто находясь среди них. Однако есть разные виды молчания, совершенно неприемлемо молчать, питая в сердце обиды и жажду мести. Перед лицом Страстей тишина Христа обезоруживает, Иисус полностью предаёт Себя воле Небесного Отца. Со своей стороны, высшая еврейская иерархия теряет верную перспективу, полагая, что служит Богу. Налицо поразительный конфликт между двумя логиками: мирянин Иисус готовился к Пасхе, а первосвященники готовились казнить невинного и беспокоились, чтобы это не помешало их празднованиям. Отец-проповедник задался вопросом, можно ли «специалистам от священного» идти на компромиссы, желая сохранить лицо, престиж организации ценой прав других людей?

Во второй части размышлений о. Микелини напомнил о евангельской сцене, в которой одна женщина помазала ноги Иисуса драгоценным елеем: в этом царственном помазании виднеется залог грядущего погребального помазания Христа. Этот жест был выражением максимального служения этой женщины, что должно для нас быть примером служения бедным, прежде всего тем, кто не может принимать участия в литургии Церкви по причине здоровья или преклонного возраста. В жизни любовь к Богу и ближнему должны идти неразрывно вместе, подчеркнул в завершение проповеди о. Джулио Микелини.

Источник: Радио Ватикана