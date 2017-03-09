Духовные упражнения в Аричче: увидеть тревогу других

Продолжаются великопостные духовные упражнения для Папы Франциска и Римской Курии в Доме Божественного Учителя в Аричче. Вечером 7 марта отец-францисканец Джулио Микелини произнёс четвёртую проповедь, которую посвятил молитве Иисуса в Евангелии от святого Матфея.

В своих размышлениях проповедник отметил сходства и различия между молитвой Христа в Гефсиманском саду и на горе Фавор. В обоих случаях Господь берёт с собой ближайших учеников — Петра, Иакова и Иоанна, но они не до конца понимают, что происходит с их Учителем. На горе Преображения слышится голос Небесного Отца, в Гефсиманском саду молитва не находит ответа. Неизменен Христос: Он всегда верен святой и благой воле Своего Отца, Который желает спасения всех людей. Мир не принял возвещённого пророками Мессию, Князя Мира, и тогда путь искупления человечества пролёг через Голгофу. Воля Христа и воля Отца неразделимы.

Возвращаясь к евангельской сцене в Гефсиманском саду и отношению учеников к молящемуся Иисусу, о. Микелини задался вопросами: чувствуем ли мы печаль и беспокойство тех, кто рядом с нами; молимся ли мы вместе с ними или же предпочитаем ничего не видеть и спать? Как мы относимся к Божьей воле: как к капризу судьбы, неизбежности или же видим в ней святую и благую волю, всегда содействующую спасению?

Источник: Радио Ватикана