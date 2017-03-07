Духовные упражнения в Аричче: обрести единство вокруг Вечери Господней

Во вторник утром в ходе духовных упражнений для Папы и Римской Курии, проходящих в Аричче, францисканский священник Джулио Микелини провёл своё третье размышление на тему «Хлеб и тело, вино и кровь», комментируя евангельской отрывок о Тайной Вечере (Мф 26, 20-35).

Тайная Вечеря Иисуса, отметил проповедник, начинается с фразы: «Он сидел за столом с двенадцатью». Находиться за одним столом означает ощущать красоту пребывания вместе и получить то, что было подготовлено другими в знак любви. Согласно евангелисту Иоанну, Воскресший Сам приготовил пищу для Своих учеников на Галилейском море (ср. Ин 21,9). Однако, через пищу и её принятие проявляется грех человека, равно как и его эгоизм и слабость.

Все мы знаем символ первого библейского неповиновения, совершённого из-за еды (Быт 3.1), первый смертный грех, убийство брата, которое произошло из-за ревности Каина к жертвоприношению Авеля от «первородных стада своего и от тука их» (Быт 4.4). Нам также известен факт, что раздоры между братьями Иаковом и Исавом происходили из-за того, что второй из них голодал (Быт 25:34); и эти примеры можно бесконечно продолжать.

Употребление пищи является прежде всего знаком человеческой слабости. Игнатий Лойола писал: «Скажи мне, как ты ешь, и я скажу тебе, кто ты. Питаться — это значит получать жизненные силы из вне себя, то есть признать себя не самодостаточным. Иными словами, признавать свои пределы. Принимать пищу вместе с другими, — это значит признать перед другими свою тварность». По этой причине ангелы в Библии не употребляют пищи.

На Вечере Иисуса, продолжил о. Микелини, возникает предательство Иуды. Однако в ночь предательства Иисус не отменяет Своего дара и отдаёт все, что у Него осталось: Свое Тело и Кровь.

В завершение проповеди о. Микелини задался вопросом, осознаем ли мы, что, проливая Кровь на Кресте, Иисус Своей жизнью даровал нам Божье прощение?

Источник: Радио Ватикана