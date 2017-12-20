Духовные упражнения с епископом Виталием Кривицким, ординарием Киевско-Житомирской епархии

Заканчивается время Адвента. Время подготовки к празднованию Рождества, время радостного ожидания, время, когда Церковь особым образом побуждает верующих поразмышлять на тему грядущего Второго пришествия. Это еще и время, когда каждый верующий мысленным взором оглядывается на прожитый год, делает оценку своих мыслей, слов и поступков.

В предпоследнюю неделю Адвента в московском приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии проходили духовные упражнения с епископом Виталием Кривицким, ординарием Киевско-Житомирской епархии. Реколлекции состояли из Литургии Слова, 3-х конференций, встречи с молодежью Оратория.

Общей темой духовных упражнений стали размышления над жизнью и деятельностью пророка Илии. Пророка, о котором св. Иоанн Павел II говорил: «Илия — отважный пророк и приятель Бога. Жил в присутствии Бога и в молчании созерцал Его присутствие, заступался за свой народ и смело проповедовал права Бога, выступал в защиту бедных пред сильными мира сего».

Пророк Илия — это личность неординарная и вместе с тем загадочная, мы не знаем, каким образом его Бог призвал, его появление неожиданно, его жизни посвящены несколько глав Ветхого Завета (3 книга Царств). Он необуздан, упрям. Он — человек, который подолгу не остается на одном месте, он ищет идентичность в путешествии, импровизации, открывая себя самого. Он целитель и медиатор в народе. Он — провокация против нашей «паранойи безопасности». Он решителен и уверен. Его проповедь дестабилизирует политическую, экономическую и общественную систему. Его тон грозен, когда он выступает против новой религии — против Ваала и Ашеры, религии, которая «ослепляет» народ внешним благосостояние (консумпционизм). Илия не принадлежит самому себе, он принадлежит Богу, по Его Слову он встает и идет по указанному Им пути. Он, как и Моисей, восходит на гору Синай, к истокам (к корням) Завета. И в конце своего жизненного пути возносится на небеса недалеко от горы Нево, где окончил свою жизнь Моисей.



«Иди укройся» (первый день упражнений)

Почему Господь говорит ему именно это? Илия выступает против власти и новой религии, не желая признавать ее. Он открыто служит Богу, призывает народ к обращению. Сам народ же — это серая масса, ослепленная внешним благополучием (развивается экономика, земледелие, налаживаются международные связи), с молчащей совестью. Илия понимает, что это всё эфемерно и недолговечно. Приходит засуха, и это благополучие рассыпается как карточный домик. Царь Ахав — слабый человек, манипулируем женою Иезавелью, — винит во всём Илию. Он становится человеком «вне закона», преступником, найти которого, для Ахава дело чести. Илия по Слову Бога уходит в пустыню (3,5 года), у потока Хорафа он должен научиться жить, доверяя Богу, самостоятельно пережить ИСХОД, чтобы вновь отправиться в путь возвещения народу Слово Божия. Для Илии это время есть время смирения и самопознания.



«Встань и иди» (второй день упражнений)

Наступает время, когда Илия должен предстать перед Ахавом. Для чего? Вероятно, для того, чтобы они оба изменили свою жизнь. Бог не дает Илие засиживаться. Илия не может строить жизнь согласно своим приоритетам, его ведет Слово, он послушен Ему.

По велению Слова пророк идет к язычникам, где должен встретить вдову, также послушную Слову. Нет больше никаких указаний и гарантий, есть вера, что Господь будет с тобой. Природа и язычники способны быть послушными. Отцы Церкви утверждают, что эти «послушные» должны научить Илию доброте и милосердию. Их доверие Богу будет вознаграждено. Через Илию вдова увидит, что Бог близок, милостив и сочувствует самым нуждающимся Своим детям. Сам же Илия становится новым «Божьим человеком».



«Илия, что ты тут делаешь?!» (третий день упражнений)

Это сложный период жизни пророка: он должен призвать народ к обращению и, вместе с тем, он сам переживает глубокий внутренний кризис. Один против всех — он не склоняет к себе ни людей, ни Господа, а просит лишь, чтобы Господь снова стал Центром жизни и вернул к Себе народ. Он вступает в противоборство с 850 пророками Ваала, которые кричат и причиняют вред своему телу, чтобы низвести огонь на жертвенник, но Ваал, это ничто — ПУСТОТА. Молитва идолопоклонника НЕЭФФЕКТИВНА, а потому огонь так и не сходит. Молитва же Илии — священническая инициация (во время вечерней жертвы). Его молитва ЭФФЕКТИВНА, потому что он практикует молитву, а не требы. Илия не желает чуда, но знака, который разбудит совесть народа и поможет народу восстановить верность Завету. Ответ Бога на его молитву таков, что несовместимые вещи растворяются в дуновении Божьего милосердия. Люди кричат «Эль-и-Яху» — исповедуют веру, отбрасывая страх. Народ, бывший наблюдателем, становится частью чуда. Илия, который помог народу обратиться, сам оказывается в состоянии глубокого кризиса (депрессии). Единственное его желание — побег от жизни. Такой побег кажется спасением, он ищет одиночества, но, отгородившись от всего мира, человек может почувствовать себя оставленным, мир видится ему в черных красках, он оказывается в состоянии акедии (уныния и малодушия). Но Господь не оставляет Илию, преображает побег в паломничество, помогает пророку обрести смысл жизни. Он посылает к нему ангела, который открывает его глаза на позитив и готовит его к новому путешествию.

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Каждый день духовных упражнений заканчивался тем, что Владыка Виталий ставил вопросы, которые не только помогали глубже вникнуть в тему, но и рассмотреть собственную жизнь через призму личности и поступков Илии и людей его окружавших. Пребывание иерарха не ограничивалось только упражнениями, в перерывах между ними проходили встречи епископа со слушателями, это были и групповые беседы, в которых обсуждались как вопросы, затронутые в упражнениях, так и общие вопросы из жизни Церкви, личного опыта переживания тех или иных ситуаций и личных (индивидуальных) духовных поисков.

В последний день духовных упражнений епископ Виталий встретился с молодежью Оратория. Молодые люди задавали различные вопросы, но одним из первых был вопрос, как и почему Владыка выбрал путь священнослужителя.

Гость много рассказывал о своем служении в Одессе, о работе Оратория, о людях, которые повлияли на его жизнь и которые были его помощниками – словом, делом и личным примером. Атмосфера, царившая на встрече, была непринужденной и сам разговор настолько интересным, что никто не хотел расходиться, несмотря на позднее время.

Духовные упражнения завершились, но услышанное в них дало пищу для размышлений: как размышлений о сказанном, так и в еще большей степени о том, что именно из сказанного прямо или косвенно касается тебя лично. Основной итог пережитых духовных упражнений по моему убеждению может быть сформулирован так: нам необходимо научиться слышать и слушать Бога, научиться доверять Ему, памятуя, что мы без Его помощи бессильны. Нельзя разделять свою жизнь на жизнь с Богом и на жизнь в семье и на работе, такое разделение, как сказал Владыка Виталий, подобно ходьбе на двух хромых ногах. И, конечно, следует помнить, что Господь тебя ни к чему не принуждает, Он подсказывает, как будет правильно поступить, указывает путь, но ты всегда свободен в выборе пути. И даже если ты свернул с правого пути или оступился, Отец Небесный не будет тебя обвинять: Он поможет тебе подняться и продолжить путь теперь уже под Его водительством. Притом, что Божий путь никоим образом не является «путем наименьшего зла», Божий путь – это путь правды. И если мы слышим слова: «… где ты!?» — это Господь будит наше сознание. «Иногда, человеку нужно потерять веру в себя, чтобы почувствовать прикосновение Бога, сойти в преисподнюю (не в ад!), чтобы возжелать Неба».

Автор текста и фото — Ольга Дубягина (Москва)