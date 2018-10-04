Дорога в рай

Последние дни сеть затоплена картинками францисканской «милоты»: святой с птичками, с животными, с цветочками и снова, снова птички – внимающие и покорные. Подумалось, как же часто в современной иконографии св. Франциска обыгрывается его нежная связь с природой… В последний век нам не нужно боли стигматов и огня молитвенных экстазов, нет, мы так устали от страдания и боли. И мир склоняется к святому, падает птичкой в его руки. Господи, Господи! Как же явно эти милые и (часто) наивные изображения обнажают нашу неизбывную тоску о Рае, о возвращении.

В каждом из нас живет бедный Адам. Но что из воспоминаний о Рае осталось в памяти человечества после миллионов лет изгнания? Разве помним мы о Божьем присутствии, сиянии, о творении, об ангелах и духах, о бесконечной череде дней, в которой нет смерти? Увы, даже призрачных снов не осталось. А вот красоту мирного сосуществования всех со всеми, без пожирания одного существа другим – мы запомнили, как и тот удивительный дар – давать этому миру имена. И рука человека до сих пор тянется даже к самому страшному и опасному зверю… чтобы погладить??? Потрепать по холке, сказать: эй, Дружок, а знаешь, я сегодня…

Это они – Адам с Евой, изгнанные, но несущие в себе память иной жизни, передали нам тоску о том настоящем мире, тоску, которой мы должны были освятить этот — наш мир, превратить его в Эдем. Должны были, но… мир оказался сильней. И безнадежней.

Только замечали ли вы, как часто тоска изгнанного Адама оказывается утолённой в житиях святых? Тот или иной верный вдруг обретает (казалось бы) сверхъестественную способность общения с природой, с её детьми. Бессловесные твари служат праведникам, внимают им, взаимодействуют. А кто такие эти святые? Люди. Простые, обычные люди, пошедшие дорогой святости (всего-то!). Люди, которых Новый Адам призвал следовать за Собой по Пути в Царствие Божье – домой в райский сад. Это те, кто своей жизнью в нашем треклятом мире творили и творят собой ту самую райскую среду – райскую культуру бытия, где стена между старшими и младшими братьями вдруг истончается и падает.

Жизнь Франциска – это все тот же призыв Бога к нам – войти в Царствие Божие уже сейчас, здесь. Призыв, который очень просто сформулировать: в том месте пространства и времени, какое выпало от рождения, в своих жизненных обстоятельствах – не жрать друг друга, не сжимать руку в кулак, но с любовью протягивать раскрытую ладонь Богу и всему живому.

И рана на этой ладони – ответ и напоминание нам (так любящим францисканскую «милоту» в картинках) о самом первом долге Адама – о поклонении и служении Всевышнему, о жажде быть рядом с Ним. Все, что цветочками проросло из сердца Святого – укоренено только в Боге, и в итоге не остается ничего, что могло бы их разлучить, больше нет никаких стен и препятствие, только Встреча!

Урок Франциска прост – лишь бесконечная любовь и огромное желание быть со своим Создателем могут привести нас домой… иногда эта дорога фантастически жестока, иногда светла и покойна, но суть Пути с веками не меняется. Либо мы в своей ежедневной (такой обычной человеческой жизни) возьмемся исцелить раны мира и добровольно примем на себя пресловутое царственное священство – посвятим свою жизнь прославлению и созерцанию Бога в этом мире, либо…будем вечно тосковать о недоступном Эдеме и жрать друг друга.

Святой Франциск, спасибо тебе!

Прими нас в свои ладони и молись о нас!

Автор — Любовь Сумина

Источник: urban-hermit.life