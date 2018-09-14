Дональд Трамп выразил свою поддержку Папе Франциску

Президент США Дональд Трамп защитил линию поведения Папы Франциска в кризисе из-за скандала о сексуальном насилии, сообщает Catholic Herald.

В интервью американскому порталу Daily Caller глава Белого дома заявил: «Папа справляется с этим, думаю, лучше, чем кто-либо мог бы справиться с этим».

Трамп отметил, что скандал датируется 70-ми годами и был «одной из самых печальных историй». Президент подчеркнул, что «очень уважает Католическую Церковь».

Комментируя многочисленные обвинения в насилии, выдвинутые против архиепископа Теодора МакКаррика, Трамп сказал, что его удивила ситуация в отношении МакКаррика, поскольку «все знали его, и так невероятно видеть все эти вещи».

Примечательно, что в 2013 году Трамп поставил под сомнение правильность решения Бенедикта XVI уйти в отставку, заявив: «Папа не должен был уходить в отставку — он должен был это преодолеть, поскольку такая ситуация ранит Церковь…». Однако, вскоре он проникся уважением и к Папе Франциску, назвав его «скромным человеком, очень похожим на меня, что, вероятно, объясняет, почему он мне так нравится!».

Позже, во время государственного визита президента США в Ватикан в 2017 году Дональд Трамп так описал личную встречу с Папой Франциском: «У нас была фантастическая встреча. И быть с Папой Римским было честью».

По материалам «Regnum» и «Catholic Herald»