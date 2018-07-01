«Дон Коррадо» отпраздновал свое кардинальство с бедными

Кардинал Конрад Краевский, получивший биретту на консистории 28 июня, пригласил 280 римских бедняков, чтобы отпраздновать вместе с ними это событие. Праздничную трапезу Папский элемозинарий организовал в столовой для сотрудников Ватикана. Среди гостей неожиданно оказался и Папа Франциск, занявший свободное место за столом.

«Я пришел не к тебе, а к бедным», — объяснил Святейший Отец, заметив удивление «дона Коррадо»: именно так по-прежнему называют польского кардинала, который сам настаивает на таком обращении. Ужин продолжался около двух часов; Папа и кардинал Краевский в семейной атмосфере общались с гостями, выслушивая их истории. За ужином почетным гостям прислуживали волонтеры из Общины Святого Эгидия, которая сотрудничает со Службой Папских милостей в деле помощи бездомным в Риме.

Среди приглашенных были сирийские беженцы, прибывшие в итальянскую столицу благодаря гуманитарным коридорам при содействии Общины, а также один из беженцев, приехавших вместе с Папой с острова Лесбос. С того дня он впервые снова встретился с Папой и рассказал ему, что нашел работу и успешно интегрировался в общество.

Дальнейшая беседа Папы с гостями была именно об интеграции, которая, по его словам, является незаменимым аспектом приема беженцев. Европа находится на грани самоубийства, сказал Папа Франциск, поскольку отказ принимать иммигрантов и отказ от деторождения лишает континент перспектив. Святейший Отец пообщался с несколькими заключенными, повторяя слова, которыми он часто идентифицирует себя с самыми последними. Выслушав историю бездомного, страдающего алкоголизмом, Папа сказал: «Алкоголь может нанести удар по каждому из нас, потому что это зло, которое тобой завладевает, зло, которое не отпускает и из которого можно выйти только вместе с другими».

На Папу произвели большое впечатление рассказы о том, как сами бездомные помогают другим бездомным. Например, после наступления холодов они разносили своим «соседям» теплые одеяла.

Во время праздничного ужина один из бездомных с очень длинной бородой сфотографировался с Папой и с кардиналом Краевским, а дон Коррадо надел ему на голову свою кардинальскую шапочку.

Источник: Vatican News