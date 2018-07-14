Доминиканцы займутся процессом беатификации известного итальянского политика

Доминиканскому ордену поручено проведение процесса беатификации известного итальянского политика Альдо Моро (1916-1978).

По словам генерального постулатора о. Джанни Фесты, «Моро был доминиканским мирянином, терциарием», и начатый процесс должен в первую очередь «доказать высокий уровень его христианской жизни, то есть практику таких добродетелей, как милосердная любовь, вера и надежда». Альдо Моро возглавлял Национальный совет Христианско-демократической партии, был министром иностранных дел и председателем Совета министров Итальянской Республики.

Первым этапом дознания станет сбор свидетельств на уровне епархии: это послужит основой для канонического процесса причисления кандидата к лику блаженных. Собранные материалы будут переданы в ватиканскую Конгрегацию по канонизации святых.

О. Джанни Феста отметил, что «процесс беатификации Альдо Моро был возложен на доминиканцев по двум причинам»: недавно орден завершил процесс прославления Слуги Божьего Джорджо Ла Пиры, доминиканского мирянина, итальянского политика и мэра Флоренции. К числу терциариев принадлежал также Альдо Моро, который вошёл в их ряды, будучи студентом в Бари.

«Ла Пира, Джордани, Лаццати, Доссетти, Альдо Моро были друзьями Папы Монтини, — отметил генеральный постулатор. — Конечно, учительство Павла VI было вдохновением для лучших представителей итальянской молодежи 30-х годов. Это было учительство не только о личном, духовном и религиозном росте, но и о государстве и политической службе. Политика — это область служения общему благу, и человек, вдохновленный Евангелием, может достичь святости в этой форме служения и жизни. Политика не является зловонным полем: нельзя принимать это манихейское видение», — подчеркнул О. Джанни Феста.

На нижнем фото — Папа Павел VI и Альдо Моро 25 января 1964 года.

Источник: Vatican News