Дочь Асии Биби записала видеопослание

«Я еще не видела маму, но я счастлива, что она свободна. Когда встречусь с ней, я обязательно крепко ее обниму и буду плакать вместе с ней»: 18-летняя дочь Асии Биби Эйшам произносит эти слова в видеопослании, адресованном Папскому фонду «Помощь Церкви в беде».

Девушка благодарит всех, кто молился об освобождении Асии Биби, которая была арестована 9 лет назад по ложному обвинению в богохульстве. «Я знаю, что все вы радуетесь освобождению моей матери, — продолжает Эйшам, — спасибо за все ваши молитвы».

Эйшам встречалась с Папой Франциском 24 февраля этого года. За несколько дней до отъезда в Рим она навестила мать в тюрьме и сказала: «Я еду в Рим, потому что Колизей будет светиться красными огнями. Мы и все люди в мире будут думать о тебе». Асия ответила дочери: «Если ты увидишь Папу, поцелуй его от меня».

Хотя экстремисты до сих пор требуют ее казни, Асия Биби простила своих обвинителей и молится за них.



(На фото — Ашик Месих и Эйшам Ашик, муж и дочь Асии Биби)

Источник: Vatican News