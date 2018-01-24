Дни, посвященные католической журналистике, пройдут в Лурде

В центре размышлений католических журналистов во время «Дней святого Франциска Сальского», которые с участием Государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина пройдут в Лурде (Франция), будет тема правды.

Дни, посвященные католическим средством массовой информации, приуроченные к воспоминанию покровителя журналистов св. Франциска Сальского, пройдут с 24 по 26 января в Санктуарии Богоматери Лурдской. Эта традиционная международная встреча представителей католической прессы, организованная по инициативе Секретариата по коммуникации и Французской ассоциации католических СМИ, которая станет уже в 22-й по счету, в этом году посвящена теме: «СМИ и правда». 26 января в пещере явлений Девы Марии состоится Месса, которую возглавит кард. Пьетро Паролин.

Во время богослужения будет также вручена «Премия отца Жака Амеля», установленная в память о французском священнике, погибшем от рук исламских фундаменталистов 26 июля 2016 года во время приношения Евхаристической жертвы в храме Руана. Сообщается, что на церемонии будет присутствовать сестра убитого священника Розалин Амель.

Во встрече примут участие сотрудники СМИ со всего мира, чтобы вместе поразмышлять над философскими, богословскими, политическими и профессиональными журналистскими аспектами правды в свете слов Папы Франциска, который приглашает СМИ во всех их формах быть конструктивными и служить истине.

По материалам Vatican News / Catholic.by