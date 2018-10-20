«Дневник Синода» архиепископа Павла Пецци: продолжение

В Риме проходит XV Генеральная ассамблея Синода епископов. Тема Синода: «Молодежь, вера и распознавание призвания». От России в Синоде принимает участие архиепископ Павел Пецци. Владыка ведёт свой дневник и делится с нами своими впечатлениями и размышлениями:

18 октября

Глубина вопросов молодёжи очень большая. Многим важным новинкам я учился на встрече с молодыми людьми. Как важна простота духа, о которой я уже говорил. Время от времени на Синоде мы возвращаемся в дискуссии к важному измерению нашей личности — к смирению.

Иисус никогда не даёт готовых, придуманных ответов, Он, прежде всего, поддерживает вопросы людей, помогает им выявить вопросы, сопровождает их, пробуждает в них вопросы. Мы сегодня потеряли вопросы, у нас есть риск стать «Церковью-Гуглом», которая производит ответы на все нужды, но которая потеряла вкус к вопрошанию. Много раз я цитировал американского протестантского теолога Нийбура, который пишет, что нет ничего бесполезнее, чем ответ на вопрос, который не был задан. Церковь-Гугл даёт ответы, которые уже не нужны, она не может дать любви, она теряет контакт с реальностью и превращается в никому не нужное гетто.

В то время как молодёжь нуждается в Церкви-Любви, которая принимает всерьёз её вопросы, потому что заботится об их сердце. Кто-то сегодня напомнил нам выражение «молодёжный язык», но не в том смысле, что мы должны разговаривать на её слэнге, а в том смысле, что мы должны найти пространства встречи, и для этого необходимо реально слушать молодёжь. И если расширять это выражение, то необходимо сократить дистанцию между нами, взрослыми, посвящёнными Богу людьми, и молодёжью — без патернализма, клерикализма, лицемерия. Нужны площадки, agorá, где молодёжи будет предоставлена возможность встречи с Христом и друг с другом, площадки для диалога и дискуссии.

Могут ли наши приходы быть этой площадкой? Не нужны ли нам новые площадки: общины вокруг, культурные и социальные центры?…

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19 октября:

Молодые люди должны найти в нас людей, которые отдают свою жизнь Христу сейчас, не только когда-нибудь потом или когда-то в прошлом — то есть найти в нас людей, священников не на диване, а в пути. Поэтому мы не должны бояться жертв, которыми засеян этот путь. Чтобы говорить сердцу молодых людей и вести их к Иисусу, необходимо, чтобы мы были на самом деле обращены к Иисусу, привлечены Им, с желанием подражать Христу.

Слишком часто мы делаем «для» других, «для» Иисуса, но не «вместе» с Ним, «перед» Ним. Не думаю, что подлинное обновление Церкви может произойти от пастырских планов, от кодекса правил поведения, от гласности или от передачи «правильной» доктрины. Да, всё это нужно, и немаловажно, но мы должны понять, что это — инструменты в руках свободных людей в пути, людей, которые позволяют, чтобы их обновляли, постоянно освобождали ежедневно. С молодёжью необходимы тесные и открытие отношения, близость, которая может стать реальным предложением встречи их с Христом.

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве