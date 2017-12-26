Дневная Месса Рождества во францисканском приходе Новосибирска (ФОТО)

25 декабря дневную Мессу Рождества Христова – кульминационный пункт всего торжества в целом – в левобережном приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, окормляемом отцами-францисканцами (OFM), по сложившейся традиции возглавил лично Владыка Иосиф Верт.

Ночную же Мессу, вводящую в праздник, ординарий Преображенской епархии служил как обычно поздним вечером накануне, в рождественский Сочельник, в Кафедральном соборе.

Своему архипастырю на дневной Мессе 25 декабря сослужили настоятель Крестовоздвиженской францисканской обители и опекаемого ею прихода о. Джон Гиббонс, OFM, и викарий монастыря о. Коррадо Трабукки, OFM.

Перед началом богослужения с приветственным словом к Епископу обратился отец Джон Гиббонс Поздравив всех присутствующих с Рождеством, он поблагодарил Владыку за то, что он нашел возможным прибыть с визитом в расположенный в левобережной части города приход, несмотря на происшедшую резкую перемену погоды и снежные заносы.

(Заметим в этой связи, что на Рождество в столицу Сибири нежданно нагрянула оттепель с сопутствующими ей обильными снегопадами, сильным ветром и гололедицей).

Со своей стороны, Преосвященный Иосиф Верт также поздравил общину с наступившим праздником и поблагодарил отцов-францисканцев за то, что они не забывают регулярно приглашать Епископа на Рождественскую службу. «А снег меня не испугал. На мое замечание, что выпало очень много снега, о. Коррадо ответил по-итальянски: “Нет снега, нет и Рождества”. Уж если итальянцы так говорят, то могут ли жаловаться сибиряки?!» — пошутил Владыка.

Храм был полон, но места хватило всем – заботливость монахинь из Конгрегации Сестёр Св. Елизаветы и радушие верных прихожан, как всегда, подтвердили гостеприимную славу прихода. Поэтому служба была удивительно лёгкой, бодрой и радостной.

В заключение Владыка Иосиф зачитал поздравительные телеграммы от руководителей Новосибирской и Кемеровской областей, а также католических архипастырей из России, Белоруссии, Польши, Литвы, Германии и, конечно же, Апостольского нунция в Российской Федерации архиепископа Челестино Мильоре.

По окончании Мессы гостям праздничной службы приготовили подарок ученики Католической школы, бессменным директором которой является отец Коррадо Трабукки. Отец Джон напомнил про беду, недавно постигшую это учебное заведение, – городскую коммунальную аварию, самой главной жертвой которой и стала школа Рождества Христова. Ребятишки не только были лишены возможности учиться на протяжении целых двух недель, но и вынужденно пропустили праздник Святого Николая, к которому долго готовились и которого с нетерпением ожидали. Поэтому их музыкальное поздравление – Рождественский мини-концерт – выглядело исключительно трогательным и было тепло встречено прихожанами и гостями.

Завершился светлый праздник общей фотографией на память, объединившей епископа, священников и юных артистов.

Ниже – фото-подробности праздника:

