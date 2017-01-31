Директор Исаакия призвал четче определить положение Церкви в современной России

Санкт-Петербург. Закон, регулирующий передачу Русской Православной Церкви имущества религиозного назначения, порой вступает в противоречие с другими актами, необходимо более четко определить положение Церкви, считает директор государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров.

«Нам нужно четче определить положение Церкви в современном обществе и современном государстве. Тогда, может быть, условности и недоговоренности уйдут, и мы сможем, четко опираясь на закон, идти дальше», — сказал Н.Буров в интервью «Интерфаксу».

«Нам нужно осторожнее относиться к исполнению уже принятых законов. Тот же самый закон о передаче Церкви имущества все время корректируется, и он не всегда коррелирует с иными законодательными актами, более старшими», — заметил он.

Н.Буров уверен, что именно государство должно вставать на защиту культурных учреждений.

«Хотелось бы, чтобы государство относилось к своим учреждениям культуры не как к пасынкам и не как к иждивенцам. Это позиция тупиковая. У нас много делается, но очень много не доделывается. Я не прошу защиты, но защищать позицию государственного учреждения — это дело не только директора или работников, это дело государства. Мы работаем на это государство, а не на себя, как пытаются представить мои оппоненты», — сказал он.