Дипломатическая деятельность Святейшего Престола в 2016 году

Сегодня утром Папа Франциск встретился на частной аудиенции с дипломатическим корпусом, аккредитованным при Святейшем Престоле, для традиционного обмена новогодними поздравлениями.

В настоящее время Святейший Престол поддерживает дипломатические отношения со 182 государствами. 9 декабря 2016 года они были установлены с Исламской Республикой Мавританией – на уровне апостольской нунциатуры и посольства. К этим государствам следует добавить также Европейский союз и Суверенный мальтийский орден.

Всего в Риме расположены 88 посольских канцелярий, включая Евросоюз и Мальтийский орден. В 2015 году в их число вошло и посольство Палестины, а затем Малайзии.

В 2016 году были подписаны три соглашения: 20 мая – Соглашение между Святейший Престолом и Демократической Республикой Конго по вопросам, представляющим взаимный интерес; 6 сентября – такое же соглашение между Святейшим Престолом и Центральноафриканской Республикой; 22 октября – соглашение с Бенином о правовом статусе Католической Церкви в этой стране. Вошло в силу также Всестороннее соглашение между Святейшим Престолом и Палестинским государством, а 3 марта было ратифицировано соглашение с Восточным Тимором о правовом статусе Церкви.

15 октября 2016 года вошла в силу Конвенция между Святейшим Престолом и правительством Итальянской Республики по вопросам налогообложения, подписанная 1 апреля 2015 года. 23 ноября 2016 года вошли в силу дополнения к дипломатическим соглашениям между Святейшим Престолом и Францией, восходящим к 1828, 1974, 1999 и 2005 годам и касающимся церкви и монастыря Троицы на Горах в Риме.

15 сентября подписан Меморандум о взаимопонимании с Объединенными Арабскими Эмиратами, посредством которого были обоюдно отменены въездные визы для обладателей дипломатических и служебных паспортов.

10 сентября 2016 года Св. Престол, также от имени Государства Града Ватикан, присоединился к Конвенции ООН по борьбе с коррупцией от 31 октября 2003 года.

Источник: Радио Ватикана