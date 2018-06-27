Диалог: необходимая опция для миссии Церкви в Китае

Миссия Церкви всегда остаётся неизменной, но для её осуществления в сегодняшнем китайском контексте необходим конструктивный диалог между Церковью и гражданскими властями. Об особенностях этого процесса на информационном ресурсе Vatican News размышляют Серджо Чентофанти и о. Берндт Хагенкорд SI.

Клирики, миряне или монашествующие, — кем бы они ни были, — все ученики Христа наделены миссией: везде и во все времена быть светом, солью и закваской среди народов, дабы, видя добрые дела христиан, все прославляли Отца Небесного. Может ли миссия Церкви в Китае быть иной?

Однако некоторые наблюдатели отмечают, что в последнее время Китай — вместо мирного обмена мнениями — проявляет признаки определённой закрытости, особенно по отношению к западному миру. Другие задаются вопросом, как Святейший Престол в этих условиях может продолжать путь диалога и переговоров, вместо того, чтобы применить порицание и открытую критику.

Из того, что можно заключить из многочисленных вмешательств Святейшего Престола на международной арене (особенно в случаях конфликтов и кризиса), причина кроется в осознании того, что именно там, где больше дистанция в позициях сторон и риск непонимания, диалог не только уместен, но и становится необходимой опцией. Кроме того, следует иметь в виду, что Церковь обязана особо заботиться о своих верных, прежде всего о тех, кто пребывает в ситуациях наиболее тяжких лишений. Поэтому то, что в отношении других структур может квалифицироваться как проявление «снисходительности» или даже «уступки», для Церкви является моральным долгом и знаком духовной силы, которая чётко отвечает требованиям Евангелия.

Для того, чтобы осуществить эту миссию в Китае, Церкви не нужно просить привилегий у политики: ей достаточно оставаться собой, поскольку даже в исключительных и экстремальных условиях (например, отсутствия необходимой свободы), Церковь может найти способ продолжать свою миссию благовестия.

С другой стороны, Церковь нигде и никогда не испытывала недостаток в трудностях и крестах. Более того, следует констатировать, что сегодня даже в самых демократически развитых странах нет идеальных условий. И напротив, тем, без чего Церковь не может обойтись и что никоим образом не может быть возмещено, являются вера, милосердие и внутреннее единство. Для этого в Церкви существует особенное служение единству в вере и любви: это Петрово служение, совершаемое Епископом Рима, Папой Римский.

Миссия Церкви в Китае, насчитывающем около полутора миллиардов человек, заключается прежде всего в её присутствии в качестве Церкви единой и, следовательно, заслуживающей доверия. Она должна по возможности присутствовать в повседневной жизни китайского народа: при каждом случае, в любой ситуации, в любом месте, на каждом повороте истории, разделяя его судьбу со смирением, но и с дальновидностью христианской надежды, дабы создать пространство для лучшего будущего человечества, которое невозможно отделить от будущего, которое даёт Сам Бог.

Сегодняшний мир бросает людям великие вызовы: глобализация; проблемы окружающей среды, благосостояния и качества жизни, мира и прав человека; секуляризация, основанная на потребительстве; проблема государств, которые преследуют свои интересы за счёт других; религиозное безразличие, маргинализация самых слабых и отвергнутых обществом. Именно здесь Церковь обязана присутствовать и возвещать Христа, умершего и воскресшего для жизни мира.

Всё сказанное кажется ясным и правильным. Возникает вопрос: почему же политические власти боятся христиан или ставят столько препятствий на их пути, хотя христиане движимы добрыми намерениями? Здесь необходимо учитывать конкретные обстоятельства, в которых живёт Церковь. В этих условиях иногда осуждаются не только ошибки и грехи христиан, но также их добрые дела могут оказаться неугодными, по крайней мере, в начале.

Китайские правительственные власти, по всей видимости, давно пришли к осознанию того, что религия не является надстроечным феноменом, предназначенным исчезнуть с достижением экономического прогресса и большей социальной справедливости, но представляет собой неотъемлемую часть человеческой личности. Поэтому подлинно религиозный опыт становится жизненно важным фактором для гармоничного развития личности и общества. В развитом и сложном обществе третьего тысячелетия такое присутствие демонстрирует большую жизнестойкость и способность обновления.

В Китае должны учитывать, что, в традиционной точке зрения конфуцианской философии — наряду с такими ценностями как доброта, дружба, воспитанность и послушание власть имущим — есть также идея о том, что государство имеет право осуществлять самый строгий контроль над любой религией, используя для этой цели также закон. С другой стороны, история Китая XIX и XX веков содержит целый ряд социального и политического рода инсуррекций, в которых взаимодействовали различные культурные и религиозные факторы. Оставив в стороне политическое суждение об этих исторических явлениях, следует отметить, что они стали причиной ошибочных мнений и предубеждения по отношению к религии вообще, в ущерб этим великим религиозным традициям, которые сами по себе не имеют ничего общего с сектантством или политизацией религиозного чувства. Китайское общество и китайская культура призваны глубже осознать тот факт, что нерациональный или фундаменталистский подход к реалиям человека чужд католической вере.

Источник: Vatican News

На фото — Собор святого Иосифа, также известен как «Собор Ванфуцзин» (кит. 王府井天主堂) и «Восточный собор» (кит. 东堂)) — исторический католический собор в восточной части центра Пекина, на улице Ванфуцзин.