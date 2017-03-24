Деятельность «Свидетелей Иеговы» приостановлена в России

Деятельность организации «Свидетели Иеговы» приостановлена на территории России в связи с осуществлением экстремистской деятельности, сообщается на сайте министерства юстиции РФ.

Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» распоряжением Минюста от 15.03.2017 №320-р «О приостановлении деятельности религиозной организации» добавлена в список общественных и религиозных организаций, деятельность которых «приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности», следует из материалов сайта.

Ранее Минюст РФ подал в Верховный суд иск о запрете в стране организации «Свидетели Иеговы» после выявленных в ходе проверки нарушений антиэкстремистского законодательства сообщили в пресс-службе министерства.

Рассмотрение административного иска Минюста РФ о признании религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» экстремистской, запрете ее деятельности и ликвидации назначено на 5 апреля.

Организация «Свидетели Иеговы» регулярно становится объектом внимания надзорных органов во всех регионах России, кроме того, в ряде регионах ее деятельность запрещена.

Ранее Верховный суд РФ признавал законными решения о ликвидации территориальных отделений «Свидетелей Иеговы» в Орле, Старом Осколе и Белгороде, Абинске Краснодарского края, Самаре, Биробиджане и других городах.

Местные отделения организации неоднократно привлекались к административной ответственности за распространение экстремистских материалов в Тюмени, Абинске, Самаре, Саранске, Воронеже, Нижнем Новгороде, Геленджике и т.д.

Источник: Интерфакс