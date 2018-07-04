Детям Конго грозит голодная смерть. Католические епископы обеспокоены сложившейся ситуацией

Детям Конго грозит голодная смерть. Католические епископы обеспокоены сложившейся ситуацией

Июль 04, 2018

Агентство Fides сообщает, что более 770 000 детей в центре Демократической Республики младше пяти лет страдают от острого недоедания. Касаи осуждают эту ситуацию. Статистические данные были недавно опубликованы .

Епископы подчеркивают, что отсутствие безопасности и насилие связано с партизанским движением, которое поднял Камвина Нсапу («Черный муравей», вождь народа лубу), спровоцировали очень серьезный гуманитарный кризис в этом районе. Камвина Нсапу был убит в схватке с правительственными войсками, но его приверженцы продолжают борьбу.

Драма разыгралась в епархиях митрополии Кананга и епархиях Луиза, Луэбо и частично в епархии Мвека. Во время своих пастырских визитов местные епископы лично стали свидетелями гуманитарной катастрофы и засвидетельствовали серьезное недоедание населения. «Явление (недоедания) отчетливо видно на территориях Дибая, Димбеленге, в том же городе Кананга, а также на территории Казумбы, между епархиями Луиза и Луэбо. В Кананге различные приходы поддерживают недоедающих детей», — сказал Марсель Мадила, архиепископ Кананги. Монсеньор Мадила обратился с призывом к » срочному и масштабному вмешательству, поскольку скоро начнется сезон засухи. Если детям сейчас не оказать помощь, мы рискуем понести огромные жертвы».

Главная задача « Конго» тесно взаимодействуя с 8 епархиальными отделениями организации подготовить план реагирования на этот кризис, последствия которого, вероятно, будут серьезнее, чем эпидемия лихорадки Эбола. «Недоедание неизбежно усугубляется с началом сезона засухи, в течение которого в семьях, как правило, ощущается нехватка продовольствия», — сказал Эммануэль Мбуна, национальный координатор департамента по чрезвычайным ситуациям « Конго».

 

Источник: Седмица.ру

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