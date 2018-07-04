Детям Конго грозит голодная смерть. Католические епископы обеспокоены сложившейся ситуацией

Агентство Fides сообщает, что более 770 000 детей в центре Демократической Республики Конго младше пяти лет страдают от острого недоедания. Епископы Касаи осуждают эту ситуацию. Статистические данные были недавно опубликованы ЮНИСЕФ.

Епископы подчеркивают, что отсутствие безопасности и насилие связано с партизанским движением, которое поднял Камвина Нсапу («Черный муравей», вождь народа лубу), спровоцировали очень серьезный гуманитарный кризис в этом районе. Камвина Нсапу был убит в схватке с правительственными войсками, но его приверженцы продолжают борьбу.

Драма разыгралась в епархиях митрополии Кананга и епархиях Луиза, Луэбо и частично в епархии Мвека. Во время своих пастырских визитов местные епископы лично стали свидетелями гуманитарной катастрофы и засвидетельствовали серьезное недоедание населения. «Явление (недоедания) отчетливо видно на территориях Дибая, Димбеленге, в том же городе Кананга, а также на территории Казумбы, между епархиями Луиза и Луэбо. В Кананге различные приходы поддерживают недоедающих детей», — сказал Марсель Мадила, архиепископ Кананги. Монсеньор Мадила обратился с призывом к » срочному и масштабному вмешательству, поскольку скоро начнется сезон засухи. Если детям сейчас не оказать помощь, мы рискуем понести огромные жертвы».

Главная задача «Каритас Конго» тесно взаимодействуя с 8 епархиальными отделениями организации подготовить план реагирования на этот кризис, последствия которого, вероятно, будут серьезнее, чем эпидемия лихорадки Эбола. «Недоедание неизбежно усугубляется с началом сезона засухи, в течение которого в семьях, как правило, ощущается нехватка продовольствия», — сказал Эммануэль Мбуна, национальный координатор департамента по чрезвычайным ситуациям «Каритас Конго».

Источник: Седмица.ру