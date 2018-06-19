Дети-сироты выйдут на матчи ЧМ-2018 вместе со звездами футбола

Дети-сироты выведут на матчи Чемпионата мира по футболу игроков национальных сборных, — сообщает Правмир.

Подопечные «Детской деревни-SOS» в городе Пушкин 22 июня будут сопровождать футболистов на матче Бразилия — Коста-Рика, а 3 июля выведут на поле игроков 1/8 финала, пишет АСИ. 15 июня они вышли на поле перед матчем Марокко — Иран. Участие подопечных «Детской деревни-SOS» в ЧМ-2018 стало возможно благодаря программе «Эскорт сборных мира».

В преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 в Санкт-Петербурге дети из «Детской деревни-SOS» приняли участие в первом футбольном турнире Dosta Football Cup среди игроков до 10 лет. В нем приняло участие 12 команд из общеобразовательных учреждений и школы-интерната. «Для меня, как педагога-организатора важно было показать своей команде, что есть способы конструктивной совместной деятельности – спортивные состязания. Такие турниры позволяют реализоваться и почувствовать себя частью команды. Практика показывает, что это один из мощнейших инструментов для воспитания наших детей», – отмечает представитель команды «Детской деревни – SOS Пушкин» Александр Дунаев.