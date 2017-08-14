Дети мира наградили Папу Франциска Орденом Улыбки

Папа Римский Франциск стал 1000-м по счету лауреатом детской награды — кавалером официально признанного Капитула Ордена «Друг детей» (иначе — Орден Улыбки). Номинировали понтифика дети из польского города Глогов, которых поддержали отделения капитула в разных уголках мира.

Особенность этого необычного награждения заключается еще и в том, что Папа Франциск обычно не принимает награды и ничего не прикрепляет к своей сутане, помимо наперсного креста. Но на этот раз глава Католической Церкви согласился, чтобы 9-тилетний Милош прикрепил знак ордена к пелерине папской одежды.

Орден Улыбки присуждается с 1968 года известным людям мира, которые приносят детям радость. Инициатива о присуждении ордена должна исходить от людей, не достигших совершеннолетия. Во время церемонии вручения награды кавалер ордена обязан с улыбкой выпить стакан лимонного сока. Но на этот раз данный ритуал опустили из церемонии награждения, пощадив желудок 80-летнего понтифика.

Среди награжденных Орденом Улыбки — Мать Тереза ​​Калькуттская, писательницы Туве Янссон и Астрид Линдгрен и др., сообщает Седмица.ру со ссылкой на польские католические СМИ.