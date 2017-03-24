Дети Фатимы, предсказавшие русскую революцию, будут причислены к лику святых

Скоро Вселенская Церковь обогатится 36 новыми святыми и 40 блаженными. 23 марта Папа Франциск подписал декреты об их прославлении.

В списке новых канонизаций – блаженные Франсишку Марту и Жасинта Марту, брат и сестра, которым – вместе с сестрой Люсией Душ Сантуш, скончавшейся в 2005 году – являлась Пресвятая Богородица в Фатиме.

Понтифик посетит Фатиму (120 км севернее Лиссабона) 12-13 мая для празднования 100-летней годовщины чуда.

13 мая 1917 года близ Фатимы трем юным пастушкам — Жасинте, Франсишку и Лусии — явилась Богородица, чтобы поведать о грозящих миру бедствиях. Как объявлялось в дальнейшем, Богородица рассказала о грядущей безбожной революции в России и последующем возвращении нашей страны к вере, об окончании Первой мировой войны и о Второй мировой войне, о покушении на Папу Римского в 1981 году. Католическая Церковь официально признала эти откровения чудом, хотя эксперты объясняли его дисперсией солнечного света и даже массовым помешательством.

Франсишку и Жасинта умерли вскоре после чудесных встреч с Богородицей — соответственно, в возрасте 11 и 10 лет: в 1919 и 1920 годах от эпидемии испанки. Люсия стала монахиней и дожила до 2005 года. Процедура беатификации (вознесения на алтарь блаженных) двух из трех детей произошла еще в 2000 году при Папе Иоанне Павле II. В 2010 году Папа Римский Бенедикт XVI в ходе Апостольского визита в Португалию совершил в Фатиме торжественную литургию перед сотнями тысяч паломников.

В истории человечества зарегистрировано более 20 тыс. свидетельств явления Богородицы людям. Католическая Церковь признала заслуживающими доверия лишь 15 из них.

По материалам Радио Ватикана и ТАСС