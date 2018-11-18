День памяти жертв войн и деспотизма (Volkstrauertag) отметили в Новосибирске

Всенародный День скорби, День народного траура (нем. Volkstrauertag) — день памяти жертв войн и государственного насилия, который отмечается в Германии в предпоследнее воскресенье перед первым днем Адвента (с 13 по 19 ноября).

В России почти ничего не известно об одной особой немецкой традиции, напоминающей о том, что нацию сплачивают не только победы и достижения, но и потери, общая печаль. Сегодня в Германии отмечают День народной скорби, который является государственным днем поминовения.

Возникла эта традиция не как государственная. День был учрежден Немецким народным обществом попечения военных захоронений в 1919 году в память о почти двух миллионах павших и пропавших без вести во время Первой мировой войны.

Содержанием этого дня стала «непредписанная скорбь» — солидарность тех, кто никого не потерял, и кому некого было оплакивать, с родственниками погибших и пропавших без вести.

С 1926 г. его стали отмечать по всей стране во второе воскресение Великого поста.

С 1948 г. в Западной Германии стали отмечать Всенародный День скорби, теперь уже по жертвам как Первой мировой, так и Второй мировой войн.

А с 1952 г. его стали отмечать в предпоследнее воскресение перед первым днем Адвента, когда по традиции полагается думать о смерти, времени и вечности. С тех пор он стал посвящён не только жертвам войн, но и всем жертвам государственного насилия, тирании и деспотизма вне зависимости от национальности.

В этот день Президент Германии произносит речь в присутствии членов правительства и иностранных дипломатов. После этого звучит Гимн Германии и песня Der gute Kamerad («Хороший товарищ» — немецкий военный похоронный марш).

Подобным образом проходят митинги во всех федеративных землях и большинстве городов Германии. Во всех населенных пунктах торжественно возлагают венки к мемориалам.

Эта традиция ежегодно поддерживается и в Новосибирске — молитвенные поминовения проходят на кладбищах немецких и венгерских военнопленных.

Одно из них — мемориальное кладбище у Памятника военнопленным из лагеря № 199 — находится на самой окраине города, в лесном массиве Первомайского района. Другое — в поселке Мирный Коченевского района Новосибирской области.

В сегодняшних церемониях принял участие Ординарий Преображенской епархии в Новосибирске епископ Иосиф Верт.

Вместе с архипастырем вознести поминальную молитву пришли представители епархиального духовенства и монашествующие — священник Коррадо Трабукки, OFM, сестра Александра Вайс, CSSE, священник Дитмар Зайфферт.

Также в траурном мероприятии участвовали представители Генерального консульства ФРГ в Новосибирске и местные жители.



Фоторепортаж предоставил о. Коррадо Трабукки, OFM: